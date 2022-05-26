Карта мародерів: військові РФ відправили додому 58 тонн посилок із награбованим, — ЗМІ

За даними "Медіазони", найбільше вантажів росіяни відсилають із міста Валуйки, що знаходиться за 20 км від "ЛНР". Найчастіше награбовані солдати шлють у Москву (10,3 т) і Єкатеринбург (6 т), а також у місто Юрга, де мешкає всього 80 тис. осіб, але стоять три військові частини.

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Російське опозиційне інтернет-ЗМІ "Медіазона" провело дослідження, як військовослужбовці РФ користуються поштовими відділеннями на кордоні з Україною для відправлення награбованих вантажів додому, і склало повну карту мародерів. Про це повідомляє сайт видання.

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За даними журналістів, лише за три місяці солдати РФ відправили 58 т посилок із награбованим, зокрема один безпілотник "Орлан", що може свідчити про те, що росіяни грабували не лише українців, а й власну армію.

Звідки росіяни відправляють награбоване

Найбільше вантажів мародери надсилають із міста Валуйки у Бєлгородській області, що знаходиться за 20 км від "ЛНР". Так, із 21 лютого до 20 травня з місцевих поштових населення відправили понад 15 т підозрілих вантажів.

На другому місці опинилося місто Клинці у Брянській області за 60 км від українського кордону. За аналогічний проміжок часу звідси відправили понад 13 т посилок.

З Новозибкова у Брянську область переслали понад 7 т вантажів.

І лише на четвертому місці стоїть сумнозвісний білоруський Мозир, звідки відправили понад 4 т награбованого.

Куди мародери відправляють награбоване

Свою "здобич" російські військові найчастіше шлють у Москву (10,3 т) та Єкатеринбург (6 т).

До Санкт-Петербурга відправили 5 т посилок.

При цьому до невеликого міста Юрга в Кемеровській області, де мешкає всього 80 тис. осіб, переслали 219 посилок загальною вагою 5,8 т вантажів. Як уточнюють журналісти, у цьому населеному пункті стоять три великі військові частини: 106-а окрема бригада матеріально-технічного забезпечення, 74-а окрема гвардійська мотострілецька Звенигородсько-Берлінська ордена Суворова бригада та 120-а артилерійська бригада.

Фото: Медиазона

Ще одним лідером стало місто Чебаркуль Челябінської області, де дислокуються 6-й та 239-й танкові полиці. Туди відправили 259 посилок вагою 5,6 т.

У столицю Республіки Тива Кизил, де дислокується 55-а окрема мотострілецька бригада, відправили 116 посилок загальною масою приблизно 3,5 т.

Російські військові відправляють максимально різноманітні речі, награбовані в Україні, зокрема кросівки, шини, мікрофони, телевізори, ковбасу, консерви, гітари, намети та багато іншого.

Раніше Фокус розповідав, скільки росіян загинуло в Україні та де їх ховають. Станом на вечір 11 травня гурт "Інформаційний опір" зафіксував імена 2 351 російського окупанта, якого публічно поховали або офіційно визнали знищеним власно в Росії.

Нагадаємо, мародери з РФ викрали в Україні раритетні ретро-автомобілі.