Ограбивший квартиру в Ирпене военный РФ сфотографировался на Polaroid и забыл кадр (фото)
По словам владелицы квартиры, оккупант видимо не понял, что фото проявляется не сразу и, увидев черное пятно, оставил ее. Зато военный РФ украл около 10 золотых украшений.
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Российский военный во время оккупации Ирпеня Киевской области побывал в квартире местной жительницы, ограбил ее и случайно оставил свое фото. Солдат армии России сфотографировал себя на фотоаппарат Polaroid и, вероятно, не знал, что фотография проявляется со временем и оставил ее в квартире. Об этом собственница жилья Валерия рассказала изданию "Украинская правда".
По словам Валерии, она нашла фотографию с российским солдатом 14 мая под ковром. А перед этим она увидела, что фотоаппарат был поврежден. Однако не стала его трогать, потому что боялась, что в него могли что-то положить.
"А когда увидела фото, то поняла, что солдат подумал, что он не работает, потому что фото сначала черное. Ему нужно время проявиться", — говорит собственница жилья.
Девушка рассказала, что россияне украли у нее 10 золотых украшений, но не брали крестики, даже с бриллиантами. Также они вынесли другие небольшие ценные вещи.
"Я позвонила в полицию, но они так и не перезвонили и не приехали. Я отложила фото и фотоаппарат, чтобы передать им потом", — сказала она.
Жилье Валерии находится в жилом комплексе "Грин Ярд", где российские солдаты жили три недели. Она рассказала, что не была в городе в период оккупации, однако были соседи, которым пришлось находиться в подвале около трех недель.
"С их слов нашу квартиру они начали грабить в первую очередь, не знаю почему, возможно, потому что только у нас висел кондиционер", — поделилась собственница.
Напомним, 26 мая СМИ писали, что российские оккупанты отправили 58 тонн посылок с награбленным из Украины. По данным журналистов, больше всего грузов россияне отправляют в город Валуйки, который находится в 20 км от "ЛНР". Также чаще всего награбленной военные России шлют в Москву и Екатеринбург.
Ранее, 27 апреля Фокус писал, что мародеры из РФ угнали в Украине раритетные ретро-автомобили. Оккупанты вывезли десятки таких авто в Россию.