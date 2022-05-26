"Любитель селфі": встановлені дані солдата РФ, який грабував квартиру в Ірпені (фото)

Завдяки штучному інтелекту було ідентифіковано російського військового, який залишив у пограбованій квартирі своє фото. Окупант Микита Третьяков любить "традиційні цінності російського світу".

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Українські IT-фахівці встановили особу одного з російських окупантів, який мародерував в Ірпені Київської області. Про це написав у Telegram голова Мінцифри України Михайло Федоров.

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"Сьогодні ми побачили новину, як окупант пограбував квартиру в Ірпені і, тікаючи, залишив господарям фотографію свого, м'яко кажучи, не надто приємного фейсу, зробленого на їхньому Polaroid. За допомогою штучного інтелекту нам вдалося ідентифікувати цього "любителя селфі", — поінформував міністр".

Фахівці знайшли його сторінку у соціальній мережі "ВКонтакті". Військовий з Ростова-на-Дону 26 років, його звуть Микита Третьяков.

"На сторінці все доволі типово: тачки, армія, напіврозвалені російські будинки та, звісно ж, алкоголь на районі. Словом, рускомірна ідилія.", — оцінив Федоров фото окупанта.

Міністр додав, що кожен загарбник має пам'ятати, що за ним завжди спостерігають, і кожен його крок фіксують. Уникнути відповідальності за зруйновані життя українців не вийде і покарання для них буде жорстоким, наголосив він.

Фокус раніше писав, що російський військовий був у квартирі місцевої мешканки на ім'я Валерія. Жінка знайшла "селфі" ворога 14 травня під килимом. За її словами, росіяни забрали 10 золотих прикрас, але хрестики не зачепили.

ЗМІ 26 травня писали, як окупанти відправляли до РФ 58 тонн награбованого в Україні. Серед посилок був один безпілотник "Орлан". переважно вантажі відправляють до міста Валуйки Бєлгородської області, що знаходиться за 20 км від "ЛНР". Далі речі розсилають у Москву, Єкатеринбург та інші міста.

Нагадаємо, що компанія Clearview AI надала Україні у березні цього року технологію для розпізнавання облич, за допомогою якої можна встановити особи військових РФ. Деякі експерти побоювалися, що помилки цієї технології призведуть до фатальних наслідків під час війни.

Торік у травні на Clearview AI подавали до суду за те, що метод компанії зі збору даних, зокрема зображення облич, порушує європейські закони про конфіденційність.