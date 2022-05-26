"Любитель сэлфи": установлены данные солдата РФ, который грабил квартиру в Ирпене (фото)

Благодаря искусственному интеллекту был идентифицирован российский военный, который оставил в ограбленной квартире свое фото. Оккупант Никита Третьяков любит "традиционные ценности русского мира".

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Украинские IT-специалисты установили личность одного из российских оккупантов, который мародерствовал в Ирпене Киевской области. Об этом написал в Telegram глава Минцифры Украины Михаил Федоров.

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"Сегодня мы увидели новость, как оккупант ограбил квартиру в Ирпене и, убегая, оставил хозяевам фотографию своего, мягко говоря, не слишком приятного фейса, сделанного на их Polaroid. С помощью искусственного интеллекта нам удалось идентифицировать этого "любителя селфи", – проинформировал министр.

Специалисты нашли его страницу в социальной сети "ВКонтакте". Военному из Ростова-на-Дону 26 лет, его зовут Никита Третьяков.

"На странице все типично: тачки, армия, полуразваленные российские дома и, конечно, алкоголь на районе. Словом, русскомирная идиллия", – оценил Федоров фото оккупанта.

Министр добавил, что каждый захватчик должен помнить, что за ним всегда наблюдают и каждый его шаг фиксируют. Уйти от ответственности за разрушенные жизни украинцев не получится и наказание для них будет жестоким, заключил он.

Фокус ранее писал, что российский военный был в квартире местной жительницы по имени Валерия. Женщина нашла "сэлфи" врага 14 мая под ковром. По ее словам, россияне забрали 10 золотых украшений, но крестики не тронули.

СМИ 26 мая писали, как оккупанты отправляли в РФ 58 тонн награбленного в Украине. Среди посылок был один беспилотник "Орлан". В основном грузы отправляют в город Валуйки Белгородской области, находящийся в 20 км от "ЛНР". Далее вещи рассылают в Москву, Екатеринбург и другие города.

Напомним, что компания Clearview AI предоставила Украине в марте этого года технологию для распознавания лиц, с помощью которой можно установить личности военных РФ. Некоторые эксперты опасались, что ошибки этой технологии приведут к роковым последствиям во время войны.

В мае прошлого года на Clearview AI подавали в суд за то, что метод компании по сбору данных, в том числе изображения лиц, нарушает европейские законы о конфиденциальности.