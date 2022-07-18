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Мир Российско-украинская война

"Денег – только на гроб": в доме убитого военного РФ стоит холодильник Beko из Украины (видео)

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Фото: Скриншот | Приемная семья убитого захватчика жалуется на невыплату компенсаций от Минобороны РФ

Оккупант жил примерно в 4,5 тысячах километров от Украины. Журналисты заметили на его кухне холодильник с наклейкой "2 роки. Повна гарантія", который могли вывезти российские солдаты-мародеры.

В доме семьи убитого российского солдата стоит холодильник с гарантией на украинском языке. Об этом сказано в расследовании российского проекта "А поговорить?"

Журналистка Ирина Шихман подготовила материал "Денег дали только на гроб и памятник" о том, как приемная семья убитого захватчика Ильи Василенко жалуется на невыплату компенсаций от Минобороны России за смерть военного.

Приемная семья убитого Ильи Василенко не может получить деньги от Минобороны РФ

Василенко приехал в Украину и погиб на 2-й день полномасштабной войны, которую развязала Россия. Деньги российские власти выплачивают лишь родным родителям, детям или жене погибшего, сказано в материале.

"Военкомат дал денег только на гроб и памятник. Не нравится? Идите, судитесь", – комментирует журналистка.

Дом российского оккупанта находится в рабочем поселке Чунский Иркутской области, ближе к границе с Монголией на юге. Это примерно в 4,5 тыс. км от Украины.

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Дом военного находится в рабочем поселке Чунский Иркутской области

Шихман проводила интервью на кухне. Неожиданно в камере появляется холодильник марки Beko с наклейкой "2 роки. Повна гарантія".

Холодильник вполне могли вывезти российские солдаты из Украины. С первых дней войны они прославились бесчисленными фактами мародерства и военными преступлениями. Из домов украинцев они выносили унитазы, ковры и даже нижнее белье.

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Холодильник марки Beko с наклейкой на украинском языке

Фокус ранее писал о "карте российских мародеров" – оккупанты пользовались почтовыми отделениями на границе с Украиной для отправки награбленных грузов. За 3 месяца они отправили 58 тонн награбленного, кто-то умудрился украсть беспилотник "Орлан", что говорит о грабеже собственной армии.

Торговая марка бытовой техники Beko принадлежит турецкому концерну Arçelik и выпускает крупную кухонную технику – холодильники, кухонные плиты, посудомоечные и стиральные машины, кондиционеры. Beko продает товары в более чем 130 странах. В России марка присутствует с 1997 года, а в октябре 2006 года запустила завод в Киржаче Владимирской области. На нем производят холодильники и стиральные машины.

Путин "Россию поднял"

Интересно, что во время беседы мать погибшего сына-оккупанта называет президента России Владимира Путина "человеком с большой буквы".

"Он Россию поднял. По сравнению с тем, какая Россия была до 2000 года., когда Ельцин ее пропивал. Путин поднял РФ на высший уровень", – говорит женщина.

Ведущая спросила, в чем конкретно для нее заключается "поднятие страны" при Путине.

"Людям зарплаты стали давать, они перестали голодать. Мы много чего производим – машины, ездим на заграничных, но когда-то сами будем все делать. Раньше хуже было", – привела аргументы мать убитого военного.

Напомним, что в конце мая украинские айтишники установили личность военного РФ, который мародерствовал в Ирпене Киевской области. 26-летний Никита Третьяков по глупости оставил хозяевам дома фотографию, которую сделал на их Polaroid.

Фокус сообщал о разграбленной квартире местной жительницы Ирпеня по имени Валерия. Она нашла "сэлфи" военного под ковром. Россияне вынесли из ее дома 10 золотых украшений.