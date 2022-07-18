"Денег – только на гроб": в доме убитого военного РФ стоит холодильник Beko из Украины (видео)

Оккупант жил примерно в 4,5 тысячах километров от Украины. Журналисты заметили на его кухне холодильник с наклейкой "2 роки. Повна гарантія", который могли вывезти российские солдаты-мародеры.

В доме семьи убитого российского солдата стоит холодильник с гарантией на украинском языке. Об этом сказано в расследовании российского проекта "А поговорить?"

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Журналистка Ирина Шихман подготовила материал "Денег дали только на гроб и памятник" о том, как приемная семья убитого захватчика Ильи Василенко жалуется на невыплату компенсаций от Минобороны России за смерть военного.

[ + – ] Приемная семья убитого Ильи Василенко не может получить деньги от Минобороны РФ

Василенко приехал в Украину и погиб на 2-й день полномасштабной войны, которую развязала Россия. Деньги российские власти выплачивают лишь родным родителям, детям или жене погибшего, сказано в материале.

"Военкомат дал денег только на гроб и памятник. Не нравится? Идите, судитесь", – комментирует журналистка.

Дом российского оккупанта находится в рабочем поселке Чунский Иркутской области, ближе к границе с Монголией на юге. Это примерно в 4,5 тыс. км от Украины.

[ + – ] Дом военного находится в рабочем поселке Чунский Иркутской области

Шихман проводила интервью на кухне. Неожиданно в камере появляется холодильник марки Beko с наклейкой "2 роки. Повна гарантія".

Холодильник вполне могли вывезти российские солдаты из Украины. С первых дней войны они прославились бесчисленными фактами мародерства и военными преступлениями. Из домов украинцев они выносили унитазы, ковры и даже нижнее белье.

[ + – ] Холодильник марки Beko с наклейкой на украинском языке

Фокус ранее писал о "карте российских мародеров" – оккупанты пользовались почтовыми отделениями на границе с Украиной для отправки награбленных грузов. За 3 месяца они отправили 58 тонн награбленного, кто-то умудрился украсть беспилотник "Орлан", что говорит о грабеже собственной армии.

Торговая марка бытовой техники Beko принадлежит турецкому концерну Arçelik и выпускает крупную кухонную технику – холодильники, кухонные плиты, посудомоечные и стиральные машины, кондиционеры. Beko продает товары в более чем 130 странах. В России марка присутствует с 1997 года, а в октябре 2006 года запустила завод в Киржаче Владимирской области. На нем производят холодильники и стиральные машины.

Путин "Россию поднял"

Интересно, что во время беседы мать погибшего сына-оккупанта называет президента России Владимира Путина "человеком с большой буквы".

"Он Россию поднял. По сравнению с тем, какая Россия была до 2000 года., когда Ельцин ее пропивал. Путин поднял РФ на высший уровень", – говорит женщина.

Ведущая спросила, в чем конкретно для нее заключается "поднятие страны" при Путине.

"Людям зарплаты стали давать, они перестали голодать. Мы много чего производим – машины, ездим на заграничных, но когда-то сами будем все делать. Раньше хуже было", – привела аргументы мать убитого военного.

Напомним, что в конце мая украинские айтишники установили личность военного РФ, который мародерствовал в Ирпене Киевской области. 26-летний Никита Третьяков по глупости оставил хозяевам дома фотографию, которую сделал на их Polaroid.

Фокус сообщал о разграбленной квартире местной жительницы Ирпеня по имени Валерия. Она нашла "сэлфи" военного под ковром. Россияне вынесли из ее дома 10 золотых украшений.