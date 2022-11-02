ЗС РФ хочуть вкрасти сонячні батареї в окупованих районах України, – Генштаб ЗСУ

Проросійські колаборанти готуються до нового акту мародерства — "ревізії" об'єктів сонячної генерації електроенергії. Власникам ставлять ультиматум — повернутись і жити в окупації або залишитися без обладнання.

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Російські ставленики на тимчасово окупованих територіях України готуються до нового акту мародерства — крадіжки сонячних батарей. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України (ЗСУ).

З 27 жовтня окупанти року розпочали так звану "ревізію" об'єктів промислової сонячної генерації електроенергії, зазначили українські військові.

За результатами "роботи" окупанти погрожують конфіскувати та вивезти обладнання підприємств, власники яких перебувають на підконтрольній Україні території та відмовляються повернутися до окупованих районів, розповів Генштаб.

[ + – ] Росіяни розпочали "ревізію" об'єктів промислової сонячної генерації електроенергії Фото: Генштаб ВСУ

"Евакуація" у Херсонській області скоро буде примусовою

Війська РФ продовжують так звану "евакуацію" цивільних із тимчасово окупованих територій Херсонської області. За інформацією Генштабу ЗСУ, з 31 жовтня із населеного пункту Горностаївка почали вивозити колаборантів із сім'ями, а також медперсонал та обладнання з центральної районної лікарні.

Жителям села Нова Збур'ївка окупаційна влада дала 3 дні на самостійні виїзди до окупованих районів або до Росії. З 5 листопада евакуація буде примусовою.

Нагадаємо, що окупант із Бурятії вкрав у Лимані камеру відеоспостереження, встановив її у своєму будинку, але не зміг її налаштувати. Господар приладу бачить, як живе мародер.

Фокус раніше писав, як у будинку вбитого загарбника знайшли український холодильник Beko. На ньому була наклейка "2 роки. Повна гарантія".

Російські військові вивозили у величезних обсягах сталь із заводів компанії "Метінвест". Генеральний директор організації Юрій Риженков зазначав, що сталь переправляли у РФ, а потім продавали всередині країни або вивозили до Африки та Азії.