Росія вкрала у Маріуполі сталі на сотні мільйонів доларів — глава Метінвест

За словами Юрія Риженкова, частину продукції встигли сплатити європейські покупці, тому крадіжка вдарила і по них.

Генеральний директор сталеливарної компанії "Метінвест" Юрій Риженков розповів ВВС про те, що росіяни крадуть сталь із заводів і портів у захоплених регіонах. За його словами, сталь переправляють до Росії і потім продають на внутрішніх ринках або в країни Африки та Азії. Загальну суму збитків Риженков оцінив у $600 млн.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Те, що вони роблять, — це мародерство, — підкреслив керівник "Метінвесту". — Вони крадуть не лише наші продукти, а й деякі з тих продуктів, які вже належать європейським покупцям".

Риженков зазначив, що компанія документує крадіжки та готується подати судовий позов. Він упевнений, що одного разу росіяни постануть перед кримінальними судами.

ВВС нагадує, що "Метінвесту" належать маріупольські підприємства "Азовсталь" та завод імені Ілліча, на їхню частку припадало 40% усього українського виробництва сталі. За словами Юрія Риженкова, під час штурму російськими військами "Азовсталі" загинуло приблизно 300 співробітників підприємства та майже 200 їхніх родичів.

Нагадаємо, у травні повідомлялося про те, що окупанти намагалися розблокувати Маріупольський порт для вивезення українського зерна та металопрокату. Також Росія заперечує крадіжку зерна на окупованих територіях. Однак є численні докази того, що росіяни системно підходять до крадіжки майна, що належить українським компаніям.