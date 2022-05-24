ЗС РФ намагаються розблокувати порт у Маріуполі та вивезти звідти зерно та метал на $170 млн

За словами директора маріупольського порту Ігоря Барського, зараз окупанти намагаються полагодити необхідну для вивезення українського майна техніку, проте з цим виникли проблеми.

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Російські військові у захопленому Маріуполі намагаються розблокувати порт, у якому знаходиться українське зерно та метал на $170 млн. Окупанти намагатимуться вивести крадене українське майно. Про це заявив директор ДП "Маріупольський морський торговельний порт" Ігор Барський у коментарі виданню "Економічна правда".

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Барський розповів, що на момент 23 лютого на території порту знаходилося приблизно 200 тис. тонн металу та чавуну, їхня вартість становить $170 млн. Зерна на підприємстві значно менші — 3,4 тис. тонн на складах і ще 9 тис. на судні під іноземним прапором.

Наразі росіяни в Маріуполі намагаються розблокувати старі ворота порту. За словами Ігоря Барського, туди можуть проходити судна річкового типу, бо глибина становить майже 3,5 метри. Проте російські кораблі не зможуть зайти в порт до того моменту, поки не буде розчищено акваторію порту від морських суден, що потонули.

Директор порту вважає, що окупанти можуть розчистити 3-4 причали з 18. Проте для цього потрібна електрика, щоб використовувати портальні крани. Крім того, портальна станція пошкоджена, а її поновлення складне і займе час. Тож поки що росіяни не зможуть вивезти українське майно.

Як можуть вивезти український метал

У маріупольському порту залишився один неушкоджений автономний кран, що працює на дизельному паливі. Його можуть використати для того, щоб вивезти вкрадений український метал із порту. Наразі росіяни лагодять важкі навантажувачі, які для цього потрібні. Крім того, Ігор Барський розповів, що окупанти планують поставити свою адміністрацію для керування портом.

Нагадаємо, 24 травня Maxar Technologies опублікували супутникові знімки, які показали, як російські судна в окупованому Криму завантажують крадене українське зерно. Обидва кораблі вже покинули порт у Севастополі, один із них вирушив у напрямку Бейрута, а інший все ще знаходиться у Чорному морі.

Раніше, 20 травня в Росії заявили про повне захоплення заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Це була остання утримувана українськими військовими позиція в обложеному місті. За даними Міноборони РФ, із 16 травня звідти вийшли 2 439 бійців ЗСУ.