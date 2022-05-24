ВС РФ пытаются разблокировать порт в Мариуполе и вывезти оттуда зерно и металл на $170 млн

По словам директора мариупольского порта Игоря Барского, сейчас оккупанты пытаются починить необходимую для вывоза украинского имущества технику, однако с этим возникли проблемы.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российские военные в захваченном Мариуполе пытаются разблокировать порт, в котором находится украинское зерно и метал на $170 млн. Оккупанты попытаются вывести краденое украинское имущество. Об этом заявил директор ГП "Мариупольский морской торговый порт" Игорь Барский в комментарии изданию "Экономическая правда".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Барский рассказал, что на момент 23 февраля на территории порта находилось около 200 тыс. тонн метала и чугуна, их стоимость составляет $170 млн. Зерна на предприятии гораздо меньше — 3,4 тыс. тонн на складах и еще 9 тыс. на судне под иностранным флагом.

Сейчас россияне в Мариуполе пытаются разблокировать старые ворота порта. По словам Игоря Барского, туда могут проходить судна речного типа, потому что глубина составляет около 3,5 метров. Однако российские корабли не смогут зайти в порт до того момента, пока не будет расчищена акватория порта от утонувших морских суден.

Директор порта считает, что оккупанты могут расчистить 3-4 причала с 18. Однако для этого нужно электричество, чтобы использовать портальные краны. Кроме того, портальная станция повреждена, а ее возобновление сложное и займет время. Поэтому пока что россияне не смогут вывезти украинское имущество.

Как могут вывезти украинский метал

В мариупольском порту остался один неповрежденный автономный плавучий кран, который работает на дизельном топливе. Его могут использовать для того, чтобы вывезти украденный украинский метал из порта. Сейчас россияне чинят тяжелые погрузчики, которые для этого нужны. Кроме того, Игорь Барский рассказал, что оккупанты планируют поставить свою администрацию для управления портом.

Напомним, 24 мая Maxar Technologies опубликовали спутниковые снимки, которые показали, как российские судна в оккупированном Крыму загружают краденным украинским зерном. Оба корабля уже покинули порт в Севастополе, один из них уплыл в направлении Бейрута, а другой все еще находится в Черном море.

Ранее, 20 мая в России заявили о полном захвате завода "Азовсталь" в Мариуполе. Это было последняя удерживаемая украинскими военными позиция в осажденном городе. По данным Минобороны РФ, с 16 мая оттуда вышли 2439 бойцов ВСУ.