Россия украла в Мариуполе стали на сотни миллионов долларов — глава Метинвест

По словам Юрия Рыженкова, часть продукции успели оплатить европейские покупатели, поэтому кража ударила и по ним.

Генеральный директор сталелитейной компании "Метинвест" Юрий Рыженков рассказал ВВС о том, что россияне крадут сталь с заводов и портов в захваченных регионах. По его словам, сталь переправляют в Россию и затем продают на внутренних рынках или в страны Африки и Азии. Общую сумму убытков Рыженков оценил в $600 млн.

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"То, что они делают, — это мародерство, — подчеркнул руководитель "Метинвеста". — Они воруют не только наши продукты, но и некоторые из тех продуктов, которые уже принадлежат европейским покупателям".

Рыженков отметил, что компания документирует кражи и готовится подать судебный иск. Он уверен, что однажды россияне предстанут перед уголовными судами.

ВВС напоминает, что "Метинвесту" принадлежат мариупольские предприятия "Азовсталь" и завод имени Ильича, на их долю приходилось 40% всего украинского производства стали. По словам Юрия Рыженкова, при штурме российскими войсками "Азовстали" погибло около 300 сотрудников предприятия и около 200 их родственников.

Напомним, в мае сообщалось о том, что оккупанты пытались разблокировать Мариупольский порт для вывоза украинского зерна и металлопроката. Также Россия отрицает кражу зерна на оккупированных территориях. Однако есть многочисленные доказательства того, что россияне системно подходят к воровству принадлежащего украинским компаниям имущества.