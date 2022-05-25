В порту Мариуполя обнаружили судна, на которых ВС РФ могут воровать украинское зерно (фото)

Возле причалов Мариупольского порта, судя по спутниковым снимкам, сейчас находятся шесть иностранных судов. Общая стоимость запасов зерна и металла составляет более $170 млн.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В порту оккупированного Мариуполя были зафиксированы несколько судов, с помощью которых россияне могут вывозить украинское зерно металл. Об этом пишет издание "Радио Свобода", которое также опубликовало спутниковые снимки из неподконтрольного Украине города.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Вывоз зерна и металла из Мариуполя — новые спутниковые снимки

По данным журналистов, ряд грузовых кораблей переместились к причалам, возле которых, по данным Мариупольского горсовета, обычно происходила разгрузка продукции. Судя по спутниковым снимкам Planet Labs, в порту оккупированного города находятся шесть иностранных судов, с помощью которых россияне могут вывозить украинское зерно и металлопродукцию.

Два из них — это Lady Augusta под флагом Ямайки и Tzarevna с мальтийской "пропиской". 24 мая спутник зафиксировал грузовые корабли у причалов, где расположен зерновой терминал.

[ + – ] Россияне воруют запасы зерна и металла из Мариупольского порта

Ранее судно Tzarevna находилось возле других причалов Мариупольского порта, где происходила разгрузка продукции. Спутниковый снимок от 11 мая также подтверждает, что корабль Lady Augusta был расположен рядом.

[ + – ] Россияне воруют запасы зерна и металла из Мариупольского порта

Теперь к причалам по погрузке металла, по данным журналистов, переместились другие три судна — Blue Star-1, Azburg и Azov Concord под флагами Панамы, Доминики и Мальты соответственно.

[ + – ] Россияне воруют запасы зерна и металла из Мариупольского порта

Еще 11 мая указанные грузовые корабли стояли у причалов рядом с одним из выходов в Азовское море под названием "Новые ворота". Тогда спутник зафиксировал рядом с ними еще одно судно Smarta под флагом Либерии. Указанный корабль, как ранее утверждала омбудсмен Людмила Денисова, зашел в порт Мариуполя до начала полномасштабного вторежния ВС РФ в Украину, и не смог выйти из-за оккупации. Экипаж Smarta был захвачен российскими военнослужащими и вывезен в неизвестном направлении.

На территории предприятия, по данным руководства Мариупольского торгового порта, остается около 200 тысяч тонн металла и чугуна общей стоимостью свыше $170 млн. Большая часть продукции принадлежит компании "Метинвест", которой владеет бизнесмен Ринат Ахметов.

Более того, на территории Мариупольского порта, кроме металлопродукции, остаются запасы зерна.

"Это более 3,4 тысячи тонн зерна, оставшихся на складах. Еще 9 тысяч тонн было загружено на одно из судов, но оно уже не смогло выйти из порта", — рассказывал ранее директор предприятия Игорь Барский.

Вывоз зерна и металла из Мариуполя — позиция Украины

24 мая появилась информация о том, что ВС РФ пытаются вывезти запасы зерна и металлопродукции из оккупированного Мариуполя. По словам директора Мариупольского торгового порта Игоря Барского, оккупанты бросили все силы на разблокировку предприятия, на котором находились товары общей стоимостью $170 млн.

[ + – ] ВС РФ пытаются возобновить работу Мариупольского порта

Для расчищения причалов захватчикам необходима электроэнергия, однако осажденный город сейчас полностью обесточен. Барский утверждает, что вывоз зерна и металлопродукции из Мариупольского порта займет у оккупантов определенное время.

[ + – ] ВС РФ не могли расчистить Мариупольский порт из-за отсутствия электроэнергии

Вывоз зерна и металла из Мариуполя — позиция РФ

Министерство иностранных дел России отказалось признавать воровство украинского зерна на оккупированных территориях. Замминистра Андрей Руденко заявил, что страна-агрессор может посодействовать предотвращению продовольственного кризиса, если страны Запада снимут с Москвы санкции, а Украина разминирую акваторию Черного моря.

"Россия готова предоставить необходимый гуманитарный проход, что она и делает каждый день", — заявлял российский дипломат, призывая Запад снять санкции с Российской Федерации.

[ + – ] РФ требует снять санкции в обмен на открытие гумкоридора с поставками украинского зерна

Напомним, ранее в СМИ публиковались спутниковые снимки из оккупированного Крыма, на которых зафиксировали погрузку украденного у Украины зерна. Одно из судов с загруженной украинской продукцией отправился в направлении Бейрута, а другое все еще находится в Черном море.

Также сообщалось, что в порту Сирии обнаружили российское судно с украденным украинским зерном.