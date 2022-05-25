У порту Маріуполя виявили судна, на яких ЗС РФ можуть красти українське зерно (фото)
Біля причалів Маріупольського порту, судячи з супутникових знімків, зараз перебувають шість іноземних суден. Загальна вартість запасів зерна та металу становить понад $170 млн.
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У порту окупованого Маріуполя було зафіксовано кілька суден, за допомогою яких росіяни можуть вивозити українське зерно та метал. Про це пише видання "Радіо Свобода", яке також опублікувало супутникові знімки з непідконтрольного Україні міста.
Вивіз зерна та металу з Маріуполя — нові супутникові знімки
За даними журналістів, низка вантажних кораблів перемістилася до причалів, біля яких, за даними Маріупольської міськради, зазвичай відбувалося розвантаження продукції. Судячи зі супутникових знімків Planet Labs, у порту окупованого міста перебувають шість іноземних суден, за допомогою яких росіяни можуть вивозити українське зерно та металопродукцію.
Два з них — це Lady Augusta під прапором Ямайки та Tzarevna з мальтійською "пропискою". 24 травня супутник зафіксував вантажні кораблі біля причалів, де розташований зерновий термінал.
Раніше судно Tzarevna перебувало біля інших причалів Маріупольського порту, де відбувалося розвантаження продукції. Супутниковий знімок від 11 травня також підтверджує, що корабель Lady Augusta був розташований поряд.
Тепер до причалів завантаження металу, за даними журналістів, перемістилися інші три судна — Blue Star-1, Azburg і Azov Concord під прапорами Панами, Домініки та Мальти відповідно.
Ще 11 травня зазначені вантажні кораблі стояли біля причалів поруч із одним із виходів у Азовське море під назвою "Нові ворота". Тоді супутник зафіксував поряд із ними ще одне судно Smarta під прапором Ліберії. Вказаний корабель, як раніше стверджувала омбудсмен Людмила Денісова, зайшов у порт Маріуполя до початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ до України та не зміг вийти через окупацію. Екіпаж Smarta був захоплений російськими військовослужбовцями та вивезений у невідомому напрямку.
На території підприємства, за даними керівництва Маріупольського торговельного порту, залишається близько 200 тисяч тонн металу та чавуну загальною вартістю понад $170 млн. Більшість продукції належить компанії "Метінвест", якою володіє бізнесмен Рінат Ахметов.
Ба більше, у Маріупольському порту, крім металопродукції, залишаються запаси зерна.
"Це більше 3,4 тисячі тонн зерна, що залишилися на складах. Ще 9 тисяч тонн було завантажено на одне із суден, але воно вже не змогло вийти з порту", — розповідав раніше директор підприємства Ігор Барський.
Вивіз зерна та металу з Маріуполя
24 травня з'явилася інформація про те, що ЗС РФ намагається вивезти запаси зерна та металопродукції з окупованого Маріуполя. За словами директора Маріупольського торговельного порту Ігоря Барського, окупанти кинули всі сили на розблокування підприємства, на якому були товари загальною вартістю $170 млн.
Для розчищення причалів загарбникам необхідна електроенергія, проте оточене місто зараз повністю знеструмлене. Барський стверджує, що вивезення зерна та металопродукції з Маріупольського порту займе в окупантів певний час.
Вивіз зерна та металу з Маріуполя — позиція РФ
Міністерство закордонних справ Росії відмовилося визнавати крадіжки українського зерна на окупованих територіях. Заступник міністра Андрій Руденко заявив, що країна-агресор може сприяти запобіганню продовольчій кризі, якщо країни Заходу знімуть із Москви санкції, а Україна розмінує акваторію Чорного моря.
"Росія готова надати необхідний гуманітарний прохід, що вона робить щодня", — заявляв російський дипломат, закликаючи Захід зняти санкції з Російської Федерації.
Нагадаємо, раніше в ЗМІ публікувалися супутникові знімки з окупованого Криму, на яких зафіксували завантаження вкраденого в України зерна. Одне із суден із завантаженою українською продукцією вирушило в напрямку Бейрута, а інше все ще перебуває в Чорному морі.
Також повідомлялося, що в порту Сирії виявили російське судно з украденим українським зерном.