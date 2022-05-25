У порту Маріуполя виявили судна, на яких ЗС РФ можуть красти українське зерно (фото)

Біля причалів Маріупольського порту, судячи з супутникових знімків, зараз перебувають шість іноземних суден. Загальна вартість запасів зерна та металу становить понад $170 млн.

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У порту окупованого Маріуполя було зафіксовано кілька суден, за допомогою яких росіяни можуть вивозити українське зерно та метал. Про це пише видання "Радіо Свобода", яке також опублікувало супутникові знімки з непідконтрольного Україні міста.

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Вивіз зерна та металу з Маріуполя — нові супутникові знімки

За даними журналістів, низка вантажних кораблів перемістилася до причалів, біля яких, за даними Маріупольської міськради, зазвичай відбувалося розвантаження продукції. Судячи зі супутникових знімків Planet Labs, у порту окупованого міста перебувають шість іноземних суден, за допомогою яких росіяни можуть вивозити українське зерно та металопродукцію.

Два з них — це Lady Augusta під прапором Ямайки та Tzarevna з мальтійською "пропискою". 24 травня супутник зафіксував вантажні кораблі біля причалів, де розташований зерновий термінал.

[ + – ] Росіяни крадуть запаси зерна та металу з Маріупольського порту

Раніше судно Tzarevna перебувало біля інших причалів Маріупольського порту, де відбувалося розвантаження продукції. Супутниковий знімок від 11 травня також підтверджує, що корабель Lady Augusta був розташований поряд.

[ + – ] Росіяни крадуть запаси зерна та металу з Маріупольського порту

Тепер до причалів завантаження металу, за даними журналістів, перемістилися інші три судна — Blue Star-1, Azburg і Azov Concord під прапорами Панами, Домініки та Мальти відповідно.

[ + – ] Росіяни крадуть запаси зерна та металу з Маріупольського порту

Ще 11 травня зазначені вантажні кораблі стояли біля причалів поруч із одним із виходів у Азовське море під назвою "Нові ворота". Тоді супутник зафіксував поряд із ними ще одне судно Smarta під прапором Ліберії. Вказаний корабель, як раніше стверджувала омбудсмен Людмила Денісова, зайшов у порт Маріуполя до початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ до України та не зміг вийти через окупацію. Екіпаж Smarta був захоплений російськими військовослужбовцями та вивезений у невідомому напрямку.

На території підприємства, за даними керівництва Маріупольського торговельного порту, залишається близько 200 тисяч тонн металу та чавуну загальною вартістю понад $170 млн. Більшість продукції належить компанії "Метінвест", якою володіє бізнесмен Рінат Ахметов.

Ба більше, у Маріупольському порту, крім металопродукції, залишаються запаси зерна.

"Це більше 3,4 тисячі тонн зерна, що залишилися на складах. Ще 9 тисяч тонн було завантажено на одне із суден, але воно вже не змогло вийти з порту", — розповідав раніше директор підприємства Ігор Барський.

Вивіз зерна та металу з Маріуполя

24 травня з'явилася інформація про те, що ЗС РФ намагається вивезти запаси зерна та металопродукції з окупованого Маріуполя. За словами директора Маріупольського торговельного порту Ігоря Барського, окупанти кинули всі сили на розблокування підприємства, на якому були товари загальною вартістю $170 млн.

[ + – ] ЗС РФ намагаються відновити роботу Маріупольського порту

Для розчищення причалів загарбникам необхідна електроенергія, проте оточене місто зараз повністю знеструмлене. Барський стверджує, що вивезення зерна та металопродукції з Маріупольського порту займе в окупантів певний час.

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Вивіз зерна та металу з Маріуполя — позиція РФ

Міністерство закордонних справ Росії відмовилося визнавати крадіжки українського зерна на окупованих територіях. Заступник міністра Андрій Руденко заявив, що країна-агресор може сприяти запобіганню продовольчій кризі, якщо країни Заходу знімуть із Москви санкції, а Україна розмінує акваторію Чорного моря.

"Росія готова надати необхідний гуманітарний прохід, що вона робить щодня", — заявляв російський дипломат, закликаючи Захід зняти санкції з Російської Федерації.

[ + – ] РФ вимагає зняти санкції в обмін на відкриття гумкоридору з постачанням українського зерна

Нагадаємо, раніше в ЗМІ публікувалися супутникові знімки з окупованого Криму, на яких зафіксували завантаження вкраденого в України зерна. Одне із суден із завантаженою українською продукцією вирушило в напрямку Бейрута, а інше все ще перебуває в Чорному морі.

Також повідомлялося, що в порту Сирії виявили російське судно з украденим українським зерном.