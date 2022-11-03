"Вхід у страшну зиму": Арестович розповів, скільки ще Росія битиме по енергосистемі України

За словами Арестовича, українські військові збивають 70% коштів, які запускає Росія у бік України.

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Радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що російські удари по енергетичній інфраструктурі продовжаться до початку саміту G-20 15 листопада. Про це він розповів під час розмови з російською журналісткою Юлією Латиніною на YouTube.

За словами радника ВП, Росія намагається показати світові перспективу входу України до "страшної холодної зими" без електропостачання.

"Вони, по-перше, не покладуть нашу енергосистему. По-друге, ці дії спочатку приречені на провал. Не може жодна військова операція реалізуватися успіхом, якщо в тебе 70% коштів уражаються при кожному залпі", — сказав Арестович.

За його словами, коли РФ випускає ракет на 300 млн, то на 270 млн ракет збиває українська армія. Тому результати мізерні, хоч пошкодження енергосистеми і є.

"Зовсім без світла не залишать. Зовсім не змерзнемо. На коліна не встанемо. Будемо тільки злішим", — сказав Арестович.

[ + – ] Арестович про обстріл української інфраструктури

Також під час ефіру радник ОП розповів, що ВСУ вичерпала наступальний потенціал на цей час. Україна зараз не має запасів, які дозволили б швидко провести одну чи дві операції, схожі зі звільненням Харківської області від окупантів.

"Найближчі місяць-два можуть бути дуже нудні. Без особливих новин. Натомість потім, коли ми їх назбираємо, тоді прориви можуть бути яскравішими", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗС РФ хочуть вкрасти сонячні батареї в окупованих районах України. Проросійські колаборанти готуються до нового акту мародерства — "ревізії" об'єктів сонячної генерації електроенергії.

Також писалося, що у CIT оцінили готовність Росії застосувати ракети "Кинджал" в Україні. За словами аналітиків, "Кинджалами" можуть обстрілювати центри ухвалення рішень або цілі у країнах НАТО.

Ще нагадаємо, що бійці ЗСУ розповіли, як німецькі Gepard знищують іранські дрони. За словами українських військових, німецькі зенітні самохідні установки ефективні як при знищенні повітряних цілей противника (дронів), так і для роботи наземних цілей для захисту власних підрозділів.