По словам США, Россия выдвигает необоснованные обвинения, оскорбляя Совет безопасности ООН и злоупотребляя своим положением.

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Совет Безопасности ООН подавляющим большинством голосов отклонил попытку России создать комиссию для расследования ее необоснованных утверждений о том, что Украина и Соединенные Штаты создают биологическое оружие. Об этом пишет The Washington Post.

Сообщается, что Россия получила поддержку только от Китая в голосовании по своей резолюции, при этом США, Великобритания и Франция проголосовали "против", а 10 других стран Совета воздержались. Резолюция не была принята, поскольку не набрала минимум девять голосов "за".

Издание пишет, что голосование отразило продолжающуюся оппозицию и скептицизм Совета в отношении действий России. Напомним, что еще на прошлой неделе Россия направила членам Совета проект резолюции и 310-страничный документ, в котором утверждалось, что в биологических лабораториях на Украине ведется военная биологическая деятельность при поддержке Министерства обороны США.

Заместитель представителя России Дмитрий Полянский заявил после голосования, что его правительство "крайне разочаровано" тем, что совет не ответил положительно на его просьбу о создании комиссии.

Полянский заявил, что страны Запада якобы всячески демонстрируют, что закон на них не распространяется. Представитель США Линда Томас-Гринфилд возразила, что Соединенные Штаты проголосовали против резолюции, "поскольку она основана на дезинформации, нечестности, недобросовестности и полном неуважении к этому органу".

"Это веха в обмане и лжи России. И мир это видит", — сказала она.

Ранее Фокус сообщал, что Эрдоган рассказал, как вернул Путина в "зерновую сделку". По словам турецкого лидера, именно после его звонка главе Кремля снова заработал "зерновой коридор".

Также писалось, что разведчики в США усомнились в ядерных возможностях России. Российские генералы, по данным американской разведки, недовольны большими потерями в Украине.

Еще напомним, что Россия отправила в КНДР ценный груз. Железнодорожные грузовые перевозки между РФ и КНДР прервались из-за ковидных ограничений. Россия возобновила поставки, отправив поезд с 30 породистыми лошадьми.