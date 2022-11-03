"Віха в обмані та брехні": в ООН відкинули заклик Росії розслідувати "виробництво біозброї" в Україні

За словами США, Росія висуває необґрунтовані звинувачення, ображаючи Раду безпеки ООН та зловживаючи своїм становищем.

Related video

Рада Безпеки ООН переважною більшістю голосів відхилила спробу Росії створити комісію для розслідування її необґрунтованих тверджень про те, що Україна та Сполучені Штати створюють біологічну зброю. Про це пише The Washington Post.

Повідомляється, що Росія отримала підтримку лише від Китаю у голосуванні щодо своєї резолюції, при цьому США, Великобританія та Франція проголосували "проти", а 10 інших країн Ради утрималися. Резолюція не була прийнята, оскільки не набрала щонайменше дев'ять голосів "за".

Видання пише, що голосування відобразило опозицію, що триває, і скептицизм Ради щодо дій Росії. Нагадаємо, що ще минулого тижня Росія направила членам Ради проєкт резолюції та 310-сторінковий документ, у якому стверджувалося, що у біологічних лабораторіях в Україні ведеться військова біологічна діяльність за підтримки Міністерства оборони США.

Заступник представника Росії Дмитро Полянський заявив після голосування, що його уряд "вкрай розчарований" тим, що рада не відповіла позитивно на його прохання про створення комісії.

Полянський заявив, що країни Заходу нібито всіляко демонструють, що на них закон не поширюється. Представник США Лінда Томас-Грінфілд заперечила, що Сполучені Штати проголосували проти резолюції, "оскільки вона заснована на дезінформації, нечесності, несумлінності та повній неповазі до цього органу".

"Це віха в обмані та брехні Росії. І світ це бачить", — сказала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що Ердоган розповів, як повернув Путіна в "зернову угоду". За словами турецького лідера, саме після його дзвінка главі Кремля знову запрацював "зерновий коридор".

Також писалося, що розвідники США засумнівалися в ядерних можливостях Росії. Російські генерали, за даними американської розвідки, незадоволені великими втратами в Україні.

Ще нагадаємо, що Росія відправила до КНДР цінний вантаж. Залізничні вантажні перевезення між РФ та КНДР перервалися через ковідні обмеження. Росія відновила поставки, відправивши потяг із 30 породистими кіньми.