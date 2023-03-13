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Военный Фокус Российско-украинская война

"Битва за Бахмут проиграна Украиной": РФ начала новый этап информационной войны (фото)

информационная атака, российские пропагандисты, Битва за Донбасс, война РФ против Украины, российские нарративы, антиукраинская кампания
Фото: Flickr | Россияне начали новый этап информационной кампании

Украинские специалисты по информационной безопасности предупредили, что при помощи купленной в соцсетях рекламы россияне пытаются посеять отчаяние среди украинцев, а также подорвать доверие к президенту.

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Российская Федерация подготовила против Украины в социальных сетях новую информационную атаку. Среди ее целей — подорвать доверие граждан к действующей власти. Об этом говорится в пресс-релизе Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

По полученным данным кампания по деморализации украинцев уже стартовала и с ее помощью они будут пытаться посеять отчаяние среди общественности, как отмечают в ЦНС.

"Кампания по распространению лжи стартовала 11 марта. Оккупанты хотят подорвать доверие украинского общества к власти, манипулируя якобы проигранной битвой за Бахмут и тем, что союзники оставят нас с врагом на произвол судьбы", — говорится в сообщении.

Информационная атака: главные месседжи, которые используют российские пропагандисты

Есть несколько нарративов, которые пропагандисты пытаются использовать в ходе информационной атаки:

  • "Битва за Бахмут проиграна Украиной";
  • "На Западе не верят в Украину";
  • "Командование Силами обороны уже убежало, а "ребята отражаются своими силами";
  • "США уменьшают поставки оружия, потому что якобы поймали украинские власти на воровстве поставок".

В ЦНС сразу отметили, что на самом деле это не соответствует действительности. ВСУ продолжают оборонять Бахмут, оружие и техника продолжает ехать из Запада в больших объемах и вскоре ее применят во время контрнаступления.

Как различить ложь российских пропагандистов: советы от ЦНС

Обычно подобные фейки распространяют новые странички, без описания, наполнения и обычно с нейтральными никнеймами, как это показано на опубликованных фото. Кроме того, информационную атаку россиян выдает неправильный перевод текста с российского на украинский, а также термины используемые Кремлем.

информационная атака, российские пропагандисты, Битва за Донбасс, война РФ против Украины, российские нарративы, антиукраинская кампания Fullscreen
Россияне начали новый этап информационной кампании
Фото: Spravdi
информационная атака, российские пропагандисты, Битва за Донбасс, война РФ против Украины, российские нарративы, антиукраинская кампания Fullscreen
Россияне начали новый этап информационной кампании
Фото: Spravdi
информационная атака, российские пропагандисты, Битва за Донбасс, война РФ против Украины, российские нарративы, антиукраинская кампания Fullscreen
Россияне начали новый этап информационной кампании
Фото: Spravdi
информационная атака, российские пропагандисты, Битва за Донбасс, война РФ против Украины, российские нарративы, антиукраинская кампания Fullscreen
Россияне начали новый этап информационной кампании
Фото: Spravdi
информационная атака, российские пропагандисты, Битва за Донбасс, война РФ против Украины, российские нарративы, антиукраинская кампания
информационная атака, российские пропагандисты, Битва за Донбасс, война РФ против Украины, российские нарративы, антиукраинская кампания
информационная атака, российские пропагандисты, Битва за Донбасс, война РФ против Украины, российские нарративы, антиукраинская кампания
информационная атака, российские пропагандисты, Битва за Донбасс, война РФ против Украины, российские нарративы, антиукраинская кампания

Если вдруг подобная публикация была найдена в сети, в ЦНС советуют пожаловаться на нее. Такая функция должна быть в настройках любой социальной сети.

информационная атака, российские пропагандисты, Битва за Донбасс, война РФ против Украины, российские нарративы, антиукраинская кампания Fullscreen
Россияне начали новый этап информационной кампании
Фото: Spravdi

Напомним, 27 января в ГУР отметили, что Кремль готовит провокации против руководства Украины. По данным украинской разведки, информационная кампания должна заставить жителей Украины и руководство стран-союзников усомниться в оборонных возможностях ВСУ.