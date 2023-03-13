"Битва за Бахмут проиграна Украиной": РФ начала новый этап информационной войны (фото)

Украинские специалисты по информационной безопасности предупредили, что при помощи купленной в соцсетях рекламы россияне пытаются посеять отчаяние среди украинцев, а также подорвать доверие к президенту.

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Российская Федерация подготовила против Украины в социальных сетях новую информационную атаку. Среди ее целей — подорвать доверие граждан к действующей власти. Об этом говорится в пресс-релизе Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

По полученным данным кампания по деморализации украинцев уже стартовала и с ее помощью они будут пытаться посеять отчаяние среди общественности, как отмечают в ЦНС.

"Кампания по распространению лжи стартовала 11 марта. Оккупанты хотят подорвать доверие украинского общества к власти, манипулируя якобы проигранной битвой за Бахмут и тем, что союзники оставят нас с врагом на произвол судьбы", — говорится в сообщении.

Информационная атака: главные месседжи, которые используют российские пропагандисты

Есть несколько нарративов, которые пропагандисты пытаются использовать в ходе информационной атаки:

"Битва за Бахмут проиграна Украиной";

"На Западе не верят в Украину";

"Командование Силами обороны уже убежало, а "ребята отражаются своими силами";

"США уменьшают поставки оружия, потому что якобы поймали украинские власти на воровстве поставок".

В ЦНС сразу отметили, что на самом деле это не соответствует действительности. ВСУ продолжают оборонять Бахмут, оружие и техника продолжает ехать из Запада в больших объемах и вскоре ее применят во время контрнаступления.

Как различить ложь российских пропагандистов: советы от ЦНС

Обычно подобные фейки распространяют новые странички, без описания, наполнения и обычно с нейтральными никнеймами, как это показано на опубликованных фото. Кроме того, информационную атаку россиян выдает неправильный перевод текста с российского на украинский, а также термины используемые Кремлем.

Россияне начали новый этап информационной кампании Фото: Spravdi Россияне начали новый этап информационной кампании Фото: Spravdi Россияне начали новый этап информационной кампании Фото: Spravdi Россияне начали новый этап информационной кампании Фото: Spravdi

Если вдруг подобная публикация была найдена в сети, в ЦНС советуют пожаловаться на нее. Такая функция должна быть в настройках любой социальной сети.

Россияне начали новый этап информационной кампании Фото: Spravdi

Напомним, 27 января в ГУР отметили, что Кремль готовит провокации против руководства Украины. По данным украинской разведки, информационная кампания должна заставить жителей Украины и руководство стран-союзников усомниться в оборонных возможностях ВСУ.