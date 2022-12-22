Держдума РФ зобов'язала таксистів "зливати" базу даних на вимогу ФСБ

Відповідно до закону, буде створено федеральну державну інформаційну систему легкових таксі, до її бази даних російські спецслужби матимуть повний доступ.

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Держдума РФ на засіданні 22 грудня ухвалила закон "Про організацію перевезень пасажирів та багажу легковим таксі в Росії", який відтепер зобов'язує надавати органам ФСБ автоматизований віддалений доступ до інформаційних систем та баз даних, що використовують служби для отримання, зберігання, обробки та передачі замовлень легкового таксі. Про це повідомляє прес-служба законодавчого органу РФ.

Відповідно до закону буде створено федеральну державну інформаційну систему легкових таксі, яка здійснюватиме збір, обробку, систематизацію та зберігання відомостей з реєстрів.

Крім того, закон передбачає створення трьох регіональних реєстрів таксі: реєстру служб замовлення таксі, реєстру перевізників легковими таксі та реєстру легкових таксі. Вони містяться інформація про перевізників, відомості про транспортні засоби, а також права на здійснення діяльності з перевезення.

"Інформація, яка буде утримуватися у федеральній державній інформаційній системі таксі (за винятком інформації, доступ до якої обмежений федеральними законами), буде загальнодоступною", — йдеться в документі

Інакше кажучи, російським спецслужбам на законній підставі буде надано можливість вести зазначені реєстри та мати доступ до відомостей, що знаходяться у зазначеній інформаційно-аналітичній системі.

Раніше повідомлялося, що у Хабаровську суд засудив місцевого жителя до 12,5 років позбавлення волі за спробу передати секретні дані українським спецслужбам. За даними агентства "РИА Новости", якийсь В'ячеслав Мамуков збирався передати інформацію про 30 мостів у РФ.

Мер окупованого Мелітополя Іван Федоров 12 грудня підтвердив удар по пункту базування аналітиків ФСБ, який був розташований у готельно-ресторанному комплексі на околицях міста. За його словами, загинули десятки окупантів, а близько 200 військовослужбовців зазнали поранень і були госпіталізовані.