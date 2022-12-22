Госдума РФ обязала таксистов "сливать" базу данных по требованию ФСБ

Согласно закону, будет создана федеральная государственная информационная система легковых такси, к ее базе данных российские спецслужбы будут иметь полный доступ.

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Госдума РФ на заседании 22 декабря приняла закон "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в России", который отныне обязует предоставлять органам ФСБ автоматизированный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемых службами для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа РФ.

Согласно закону будет создана федеральная государственная информационная система легковых такси, которая будет осуществлять сбор, обработку, систематизацию и хранение сведений из реестров.

Кроме того закон предполагает создание трех региональных реестров такси: реестра служб заказа такси, реестра перевозчиков легковыми такси и реестра легковых такси. В них будет содержаться информация о перевозчиках, сведения о транспортных средствах, а также правах на осуществление деятельности по перевозке.

"Информация, которая будет содержаться в федеральной государственной информационной системе такси (за исключением информации, доступ к которой ограничен федеральными законами), будет общедоступной", — говорится в документе

Иными словами российским спецслужбам на законном основании будет предоставлена возможность вести указанные реестры и иметь доступ к сведениям, находящимся в указанной информационно-аналитической системе.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске суд приговорил местного жителя к 12,5 годам лишения свободы за попытку передать секретные данные украинским спецслужбам. По данным агентства "РИА-Новости" некий Вячеслав Мамуков собирался передать информацию о о 30 мостах в РФ.

Мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров 12 декабря подтвердил удар по пункту базирования аналитиков ФСБ, который был расположен в гостинично-ресторанном комплексе в окрестностях города. По его словам, погибли десятки оккупантов, а около 200 военнослужащих получили ранения и были госпитализированы.