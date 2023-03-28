"Черговий тупий фейк": в ГУР розібрали вкид росіян про "розстріляну машину з дитиною"

Розвідники називають відео примітивним фейком і вказують на аргументи, що свідчать про постановку відео.

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ГУР викрило фейкове відео, де невідомий в українській формі нібито стріляє по цивільному авто жінки з дитиною. Про це повідомили у відомстві сьогодні, 28 березня.

"Розміщене нещодавно в мережі відео, на якому невідомий в українській військовій формі нібито стріляє по цивільному авто жінки з маленькою дитиною, є російським фейком і ворожою ІПСО", — заявили там.

Розвідники називають відео примітивним фейком і вказують на аргументи, що свідчать про постановку відео.

Локація знаходиться на окупованій території між Донецьком та Макіївкою;

одне з джерел вкиду — нік "Юрій Олексій ZV";

українські військові наносять на свої авто суцільні хрести. На ролику ж – хрести Вермахту;

відеореєстратори в Україні заборонені навіть у глибокому тилу та на заході України;

кузов автомобіля, на якому нібито їдуть українські військові, був виготовлений в Росії і ніколи не поставлявся в Україну;

неякісний монтаж. На 1:35 військовий у безпосередній близькості від машини стріляє з автомата. Але гучних звуків пострілів немає. Вікно машини відчинене. Йшла розмова через вікно. Звуку закриття вікна немає. Коли машина їде назад, знову чути, що вікно відкрите. Постріл був, бо на відео видно розліт гільз. У цей момент мав би бути хоч якийсь звук.

Крім цього, ролик розкритикували навіть низка російських пропагандистів, телеграм-каналів та лідерів думок.

Реакція пропагандистів на ролик

Одним із перших розвінчувати фейк взявся відомий блогер Анатолій Шарій. Він навів цілий список фактів, чому це все — погано зрежисована постанова.

Він також наголосив, що ім'я та прізвище жінки озвучені неспроста й зазначив, що "акторка" намагається говорити характерне "шо", але потім забуває і чітко вимовляє "что" та інші факти.

Далі писати про фейки почали воєнкори, які говорили про ті ж явні проколи, що й ГУР.

Включилися навіть найзапекліші любителі "СВО".

Російський фейк настільки схвилював навіть фанатів "z-історії", що вони не обмежилися геолокацією, а знайшли місце фільмування по деревах.

Після шквалу викриттів російське Міністерство закордонних справ, яке у Twitter поширило це відео зі звинуваченнями українців у "нацизмі", його прибрало.

Передісторія

27 березня російські пропагандисти опублікували черговий фейк для дискредитації Збройних Сил України.

На відео, яке розповсюдили пропагандисти, нібито українські військові зупиняють машину з жінкою за кермом та дітьми у салоні. Люди у військовій формі погрожують їй за те, що вона нібито "підрізала" колону військової техніки і мало не збила військовослужбовця. І в грубій формі спілкуються з жінкою, ображаючи та залякуючи її. Після – відкрили стрілянину.

Особливу увагу режисери відео приділили акцентам на тему мови і "нацизму", оскільки головна героїня "фільму" мала не слов'янське прізвище.

Варто зазначити, що на опублікованому записі не видно розпізнавальних знаків ЗСУ чи інших підрозділів Сил оборони України. Натомість увага акцентується на жовтих стрічках, які носять українські військові. Втім, такі стрічки неважко дістати.

Нагадаємо, 25 березня у Центрі стратегічних комунікацій заявили, що в Кремлі розпочали нову інформаційно-психологічну операцію (ІПСО) проти президента України Володимира Зеленського. У мережі поширюють оброблений фрагмент із церемонії прощання із загиблим захисником України, де люди стали на коліна. Пропагандисти запевняють, що українці таким чином благають главу держави піти у відставку.