11 минут ада: "Волки да Винчи" показали полную версию боя за последнюю дорогу на Бахмут (видео)

Бойцы дают отпор российским оккупантам, которые вплотную приближаются к позициям, из всего имеющегося оружия, применяя автоматы, гранатометы и гранаты.

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Рота "Гонор" батальона "Волки да Винчи" не позволяет российским захватчикам захватить последнюю дорогу в Бахмут. На YouTube канале подразделения 19 апреля опубликовали соответствующее видео.

Российская пехота без поддержки бронетехники решила прорвать оборону украинцев. Впоследствии все оккупанты погибли на поле, не добравшись до окопов бойцов 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи".

На видео видно, что россияне пытаются вплотную подойти к позициям украинских защитников. Бойцы дают им отпор из всего оружия, применяя гранатометы и гранаты.

Дорога в Бахмут, которую контролируют украинские герои, позволяет обеспечивать гарнизон города всем необходимым. Именно поэтому важно удерживать соответствующие пути коммуникации.

Напомним, 5 апреля в сети показали, как выглядит "дорогая жизнь" к Бахмуту. На видео, которое снимали с автомобиля, можно увидеть горящий город впереди. Также зафиксировано уничтожение транспортных средств.

18 апреля в ГПСУ показали кадры боев в центре Бахмута. Боевые действия, по данным Госпогранслужбы, продолжаются в плотной городской застройке на минимальных дистанциях. Никаких признаков "снарядного голода" у противника, о котором ранее заявляли в ЧВК "Вагнер", в Бахмуте не зафиксировано. Бои в плотной городской застройке идут на минимальных дистанциях. Кое-где оккупантов и украинских военных разделяют считанные метры, что крайне усложняет оборону.

Третья штурмовая бригада 14 апреля показала уличные бои в Бахмуте на видео. На видео украинские защитники продвигаются по городским кварталам. Можно увидеть, что в городе не осталось практически ни одного уцелевшего дома. Также для продвижения они используют бронетехнику.

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины 18 апреля опровергли заявления российских пропагандистов по поводу взятия города Бахмут Донецкой области. Как отметили в командовании, воины 93-го ОМБр "Холодный яр" совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины наносят максимальный ущерб российским оккупантам.