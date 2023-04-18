Не пускают врага в Константиновку и Часов Яр: в ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте (фото)

По данным командования, в городе, который отчаянно пытаются захватить оккупанты, продолжаются кровавые уличные бои.

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В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины опровергли заявления российских пропагандистов о взятии города Бахмут Донецкой области. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

Как отметили в Командовании, воины 93-й ОМБр "Холодный яр" совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины наносят максимальный урон российским оккупантам.

Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Украинские защитники не пускают вражеские войска в сторону Часового Яра и Константиновки Донецкой области.

Ситуация в Бахмуте — последние новости

По данным разведки Минобороны Великобритании от 18 апреля, РФ перебрасывает в район Бахмута Донецкой области дополнительные войска, опасаясь будущего контрнаступления ВСУ. В ближайшее время количество российских войск в районе ожесточенных боев станет только больше. Кремль сокращает численность войск в районе города Донецк и тем самым снижает на этом направлении наступательные действия. Все для того, чтобы перебросить новые резервы в город Бахмут.

18 апреля командующий Сухопутными войсками ВС Украины генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. По словам командующего Сухопутными войсками, именно на штурм Бахмута оккупационные войска бросили больше всего сил. Цель остается неизменной — захватить Бахмут любой ценой. Для этого артиллерия и авиация врага увеличивает активность. Однако ситуация остается контролируемой.

Также 18 апреля украинские пограничники показали видео уличных боев в Бахмуте. Есть участки фронта, где захватчики и ВСУ ведут боевые действия в максимальной близости друг к другу.

В тот же день стало известно, что под Бахмутом у защитников Украины заметили трофейную российскую систему "Солнцепек". По словам нардепа Мысягина, захватить расхваленный российскими пропагандистами комплекс удалось под фронтовым городом в Донецкой области.