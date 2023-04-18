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Не пускают врага в Константиновку и Часов Яр: в ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте (фото)

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Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook | В Бахмуте продолжаются ожесточенные бои

По данным командования, в городе, который отчаянно пытаются захватить оккупанты, продолжаются кровавые уличные бои.

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В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины опровергли заявления российских пропагандистов о взятии города Бахмут Донецкой области. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

Как отметили в Командовании, воины 93-й ОМБр "Холодный яр" совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины наносят максимальный урон российским оккупантам.

бахмут, донецкая область, всу, солдаты, бои, город обстрел, пехота, снаряд, артснаряд Fullscreen
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook
бахмут, донецкая область, всу, солдаты, бои, город обстрел, пехота, снаряд, артснаряд Fullscreen
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook
бахмут, донецкая область, всу, солдаты, бои, город обстрел, пехота, снаряд, артснаряд Fullscreen
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook
бахмут, донецкая область, всу, солдаты, бои, город обстрел, пехота, снаряд, артснаряд Fullscreen
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook
бахмут, донецкая область, всу, солдаты, бои, город обстрел, пехота, снаряд, артснаряд Fullscreen
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook
бахмут, донецкая область, всу, солдаты, бои, город обстрел, пехота, снаряд, артснаряд Fullscreen
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook
бахмут, донецкая область, всу, солдаты, бои, город обстрел, пехота, снаряд, артснаряд Fullscreen
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook
бахмут, донецкая область, всу, солдаты, бои, город обстрел, пехота, снаряд, артснаряд Fullscreen
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook
бахмут, донецкая область, всу, солдаты, бои, город обстрел, пехота, снаряд, артснаряд Fullscreen
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook
бахмут, донецкая область, всу, солдаты, бои, город обстрел, пехота, снаряд, артснаряд Fullscreen
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook
бахмут, донецкая область, всу, солдаты, бои, город обстрел, пехота, снаряд, артснаряд Fullscreen
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook
бахмут, донецкая область, всу, солдаты, бои, город обстрел, пехота, снаряд, артснаряд Fullscreen
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook
бахмут, донецкая область, всу, солдаты, бои, город обстрел, пехота, снаряд, артснаряд Fullscreen
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook
бахмут, донецкая область, всу, солдаты, бои, город обстрел, пехота, снаряд, артснаряд
бахмут, донецкая область, всу, солдаты, бои, город обстрел, пехота, снаряд, артснаряд
бахмут, донецкая область, всу, солдаты, бои, город обстрел, пехота, снаряд, артснаряд
бахмут, донецкая область, всу, солдаты, бои, город обстрел, пехота, снаряд, артснаряд
бахмут, донецкая область, всу, солдаты, бои, город обстрел, пехота, снаряд, артснаряд
бахмут, донецкая область, всу, солдаты, бои, город обстрел, пехота, снаряд, артснаряд
бахмут, донецкая область, всу, солдаты, бои, город обстрел, пехота, снаряд, артснаряд
бахмут, донецкая область, всу, солдаты, бои, город обстрел, пехота, снаряд, артснаряд
бахмут, донецкая область, всу, солдаты, бои, город обстрел, пехота, снаряд, артснаряд
бахмут, донецкая область, всу, солдаты, бои, город обстрел, пехота, снаряд, артснаряд
бахмут, донецкая область, всу, солдаты, бои, город обстрел, пехота, снаряд, артснаряд
бахмут, донецкая область, всу, солдаты, бои, город обстрел, пехота, снаряд, артснаряд
бахмут, донецкая область, всу, солдаты, бои, город обстрел, пехота, снаряд, артснаряд

Украинские защитники не пускают вражеские войска в сторону Часового Яра и Константиновки Донецкой области.

Ситуация в Бахмуте — последние новости

По данным разведки Минобороны Великобритании от 18 апреля, РФ перебрасывает в район Бахмута Донецкой области дополнительные войска, опасаясь будущего контрнаступления ВСУ. В ближайшее время количество российских войск в районе ожесточенных боев станет только больше. Кремль сокращает численность войск в районе города Донецк и тем самым снижает на этом направлении наступательные действия. Все для того, чтобы перебросить новые резервы в город Бахмут.

18 апреля командующий Сухопутными войсками ВС Украины генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. По словам командующего Сухопутными войсками, именно на штурм Бахмута оккупационные войска бросили больше всего сил. Цель остается неизменной — захватить Бахмут любой ценой. Для этого артиллерия и авиация врага увеличивает активность. Однако ситуация остается контролируемой.

Также 18 апреля украинские пограничники показали видео уличных боев в Бахмуте. Есть участки фронта, где захватчики и ВСУ ведут боевые действия в максимальной близости друг к другу.

В тот же день стало известно, что под Бахмутом у защитников Украины заметили трофейную российскую систему "Солнцепек". По словам нардепа Мысягина, захватить расхваленный российскими пропагандистами комплекс удалось под фронтовым городом в Донецкой области.