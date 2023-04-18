Не пускають ворога до Костянтинівки та Часового Яру: у ЗСУ розповіли про ситуацію в Бахмуті (фото)

За даними командування, у місті, яке відчайдушно намагаються захопити окупанти, продовжуються криваві вуличні бої.

Related video

У Сухопутних військах Збройних сил України спростували заяви російських пропагандистів щодо взяття міста Бахмут Донецької області. Про це у вівторок, 18 квітня, повідомила пресслужба відомства.

Як зазначили в командуванні, воїни 93-го ОМБр "Холодний яр" спільно з іншими підрозділами Сил оборони України завдають максимальної шкоди російським окупантам.

Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Українські захисники не пускають ворожі війська у бік Часового Яру та Костянтинівки Донецької області.

Ситуація у Бахмуті — останні новини

За даними розвідки Міноборони Великобританії від 18 квітня, РФ перекидає в район Бахмута Донецької області додаткові війська, побоюючись майбутнього контрнаступу ЗСУ. Найближчим часом кількість російських військ у районі запеклих боїв стане лише більшою. Кремль скорочує чисельність військ у районі міста Донецьк і цим знижує на цьому напрямі наступальні дії. Все для того, аби перекинути нові резерви в Бахмут.

18 квітня командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. За словами командувача Сухопутних військ, саме на штурм Бахмута окупаційні війська кинули найбільше сил. Мета залишається незмінною — захопити Бахмут за всяку ціну. Для цього артилерія та авіація ворога збільшує активність. Проте ситуація залишається контрольованою.

Також 18 квітня українські прикордонники показали відео вуличних боїв у Бахмуті. Є ділянки фронту, де загарбники та ЗСУ ведуть бойові дії у максимальній близькості один до одного.

Того ж дня стало відомо, що під Бахмутом у захисників України помітили трофейну російську систему "Сонцепек". За словами нардепа Мисягіна, захопити розхвалений російськими пропагандистами комплекс вдалося під фронтовим містом на Донеччині.