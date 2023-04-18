Під Бахмутом у захисників України помітили трофейну систему "Солнцепек" (відео)

За словами нардепа Мисягіна, захопити розхвалений російськими пропагандистами комплекс вдалося під фронтовим містом на Донеччині.

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В районі Бахмута на Донеччині в окупантів стало на одну ВВС "Солнцепек" менше, а в ЗСУ на одну більше. Все завдяки хазяйновитості і вправності бійців Сил оборони України. Відео, як російський "Солнцепек" переміщується до нових власників, виклали в мережі, повідомляє Фокус.

Українські захисники, які проїздили повз і стали свідком цього приємного для ока кожного українця процесу, зафільмували трофейну техніку.

"Що за тяги такі оксамитові друзі? Уф, кефтеме", — звучить голос на відео.

Волонтер, нардеп і член оборонного комітету Юрій Мисягін зазначив, що "Солнцепек" Сили оборони України "затрофеїли" в районі Бахмута.

ВВС "Солнцепек": що собою являє

"Солнцепек" — це модернізована версія "Буратіно", розроблена в 2001 році. Система призначена для виведення з ладу легкоброньованої та автомобільної техніки, підпалу та руйнування будівель та споруд об'ємним вибухом, а також знищення живої сили противника, розташованої на відкритій місцевості та у фортифікаційних спорудах.

Термобаричний боєприпас ВВС формує хмару вибухової суміші і потім підриває її. Після вибуху атмосферний тиск у хмарі різко підскакує, щоб потім стрімко впасти приблизно на 160 мм ртутного стовпа. В результаті, навіть якщо противнику вдалося вціліти після вибуху, такий різкий перепад тиску практично гарантовано призводить до загибелі від розриву внутрішніх органів.

Нагадаємо, що росіяни в Бахмуті зараз атакують малими групами та намагаються вивести Сили оборони України на стрілецькі бої.

На Сватівському напрямку ЗСУ "демілітаризувати" цінну техніку ЗС РФ, серед якої зенітні ракетні комплекси та системи РЕБ. Про це 12 квітня повідомили в Луганській ОВА і виклали відео, на якому видно процес, як у російських окупантів меншає техніки, а у зведенні Генштабу ЗСУ її більшає.