Под Бахмутом у защитников Украины заметили трофейную систему "Солнцепек" (видео)

По словам нардепа Мысягина, захватить расхваленный российскими пропагандистами комплекс удалось под фронтовым городом в Донецкой области.

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В районе Бахмута Донецкой области у оккупантов стало на одну ТОС "Солнцепек" меньше, а у ВСУ на одну больше. Все благодаря хозяйственности и сноровке бойцов Сил обороны Украины. Видео, как российский "Солнцепек" перемещается к новым владельцам, выложили в сети, сообщает Фокус.

Украинские защитники, проезжавшие мимо и ставшие свидетелями этого приятного для глаза каждого украинца процесса, запечатлели трофейную технику.

"Что за тяги такие бархатные друзья? Уф, "кефтеме", — звучит голос на видео.

Волонтер, нардеп и член оборонного комитета Юрий Мысягин отметил, что "Солнцепек" Силы обороны Украины "затрофеили" в районе Бахмута.

ТОС "Солнцепек": что собой представляет

"Солнцепек" — это модернизированная версия "Буратино", разработанная в 2001 году. Система предназначена для выведения из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения зданий и сооружений объемным взрывом, а также уничтожения живой силы противника, расположенной в открытой местности и в фортификационных сооружениях.

Термобарический боеприпас BBC формирует облако взрывчатой смеси и затем подрывает ее. После взрыва атмосферное давление в облаке резко подскакивает, чтобы затем быстро упасть примерно на 160 мм ртутного столба. В результате даже если противнику удалось уцелеть после взрыва, такой резкий перепад давления практически гарантированно приводит к гибели от разрыва внутренних органов.

Напомним, что россияне в Бахмуте сейчас атакуют малыми группами и пытаются вывести Силы обороны Украины на стрелковые бои.

На Сватовском направлении ВСУ "демилитаризировала" ценную технику ВС РФ, среди которой зенитные ракетные комплексы и системы РЭБ. Об этом 12 апреля сообщили в Луганской ОВА и выложили видео, на котором виден процесс, как у российских оккупантов меньше техники, а в сводке Генштаба ВСУ ее становится больше.