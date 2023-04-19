Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Обстріли міст України

Вибухи у Херсоні: росіяни атакували автобусний парк міста (фото та відео), – ОВА

обстріли, автобуси, пошкодження
Фото: Херсонська ОВА | Внаслідок обстрілу окупантів пошкоджено кілька автобусів.

За інформацією Херсонської ОВА, цього разу обійшлося без постраждалих. Пошкоджено кілька автобусів.

Related video

У середу, 19 квітня, російська армія знову обстріляла Херсон, цього разу їхньою метою став міський автобусний парк. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

За його словами, росіяни продовжують обстрілювати Херсон та знищувати інфраструктуру міста.

"Годину тому ворог ударив по автобусному парку – пошкоджено транспортні засоби", – написав чиновник.

Також він додав, що на щастя постраждалих немає.

Херсон, обстріл, автовокзал Fullscreen
Наслідки обстрілу Херсонського автовокзалу
Херсон, обстріл, автовокзал Fullscreen
Пошкоджений автобус після обстрілу окупантів

Нагадаємо, російські війська практично щодня завдають ударів по Херсону. Так, вранці 18 квітня окупанти обстріляли міський центральний ринок. Внаслідок прильоту снарядів одна людина загинула, ще шестеро було поранено.

15 квітня російські війська атакували дронами поліцейські автомобілі на Херсонщині, поранивши правоохоронців. Безпілотники закидали службові машини бомбами з повітря, завдавши значних ушкоджень.