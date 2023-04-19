Взрывы в Херсоне: россияне атаковали автобусный парк города (фото и видео), – ОВА

По информации Херсонской ОВА, на этот раз обошлось без пострадавших. Повреждены несколько автобусов.

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В среду, 19 апреля, российская армия снова обстреляла Херсон, на этот раз их целью стал городской автобусный парк. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

По его словам, россияне продолжают обстреливать Херсон и уничтожать инфраструктуру города.

"Час назад враг ударил по автобусному парку – повреждены транспортные средства", – написал чиновник.

Также он добавил, что, к счастью, пострадавших нет.

Последствия обстрела Херсонского автовокзала

Поврежденный автобус после обстрела оккупантов

Напомним, российские войска практически ежедневно наносят удары по Херсону. Так, утром 18 апреля, оккупанты обстреляли городской центральный рынок. В результате прилета снарядов один человек погиб, еще шестеро были ранены.

15 апреля российские войска атаковали дронами полицейские автомобили в Херсонской области, ранив правоохранителей. Беспилотники забросали служебные машины бомбами с воздуха, нанеся значительные повреждения.