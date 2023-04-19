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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Взрывы в Херсоне: россияне атаковали автобусный парк города (фото и видео), – ОВА

обстрелы, автобусы, повреждения
Фото: Херсонская ОВА | В результате обстрела оккупантов повреждены несколько автобусов.

По информации Херсонской ОВА, на этот раз обошлось без пострадавших. Повреждены несколько автобусов.

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В среду, 19 апреля, российская армия снова обстреляла Херсон, на этот раз их целью стал городской автобусный парк. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

По его словам, россияне продолжают обстреливать Херсон и уничтожать инфраструктуру города.

"Час назад враг ударил по автобусному парку – повреждены транспортные средства", – написал чиновник.

Также он добавил, что, к счастью, пострадавших нет.

Херсон, обстрелы, автовокзал Fullscreen
Последствия обстрела Херсонского автовокзала
Херсон, обстрелы, автовокзал Fullscreen
Поврежденный автобус после обстрела оккупантов

Напомним, российские войска практически ежедневно наносят удары по Херсону. Так, утром 18 апреля, оккупанты обстреляли городской центральный рынок. В результате прилета снарядов один человек погиб, еще шестеро были ранены.

15 апреля российские войска атаковали дронами полицейские автомобили в Херсонской области, ранив правоохранителей. Беспилотники забросали служебные машины бомбами с воздуха, нанеся значительные повреждения.