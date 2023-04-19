"Эпицентр наступления, но РФ терпит существенные потери": Сырский рассказал о боях в Бахмуте

Командующий Сухопутными войсками заявил, что Россия концентрирует наибольшее количество захватчиков на Бахмутском направлении. По словам генерал-полковника, за прошлую ночь украинские защитники сбили 2 вражеских БПЛА.

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Бахмутское направление остается эпицентром наступления ВС РФ, ведь оккупанты не оставляют надежды полностью контролировать город. Ночью украинские силы ПВО уничтожили два российских беспилотника и продолжают наносить урон противнику. Об этом сегодня, 19 апреля, написал в соцсетях командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

"Бахмутское направление остается эпицентром российского наступления. Враг концентрирует в Бахмуте наибольшее количество своих сил и мечтает полностью взять город под свой контроль", — рассказал Сырский.

Однако генерал-полковник заверил, что украинским защитникам удается сдерживать врага, нанося ему в динамичных боях "существенные потери". Он сообщил, что ночью защитники уничтожили российские беспилотники.

"Прошлой ночью, кроме живой силы и техники оккупанта, подразделениям ПВО также удалось уничтожить 2 БПЛА агрессора: "Орлан" и ZALA. Бахмут стоит", — заявил Сырский.

Напомним, также 19 апреля рота "Гонор" батальона "Волки да Винчи" обнародовала кадры боев за последнюю дорогу в Бахмут с российскими пехотинцами.

Также 19 апреля глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил об обстреле города. Он показал последствия вражеской атаки и рассказал, что россияне попали в автобусный парк.

Вчера, 18 апреля, ночью ВС РФ атаковали Славянск. Для этого оккупанты применили ракеты С-300 и дроны-камикадзе. В городской администрации рассказали о последствиях вражеской атаки.