Більше зброї: KNDS, Roshel та інші – які світові гіганти відкриють виробництво в Україні

Західні партнери передали Україні тисячі одиниць техніки. Обслуговувати та ремонтувати їх — складне логістичне завдання, тому світові виробники відкривають українські філії.

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З початку 2024 року ще кілька оборонних компаній зі світовим імʼям оголосили про наміри відкрити в Україні свої філії. Традиційно спочатку мова йде про ремонт та обслуговування зброї, яка є в Силах оборони, але надалі будуть розгортати і повноцінні виробничі лінії. Фокус склав список виробників, що заходять в Україну.

Все більше компаній з Франції, Німеччини, Канади та інших країн зайдуть в Україну. Для іноземних виробників відкриття філій є логічним кроком з огляду на повномасштабну війну. Новітні розробки можна випробовувати прямо на полі бою, а також доопрацьовувати їх на основі відгуків українських захисників.

"Україна є країною у війні, вона не виробляє у нормальних умовах. Саме тому представники промисловості мають розуміти, що, по-перше, це нові можливості, по-друге — що є ризик, і третє – що є фінансування. Всі три речі разом, щоб ділитися технологіями. Наприклад, ви маєте добре виробництво дронів, ймовірно, ЄС має повчитися від вас. Але ми маємо спроможності, які можуть бути розгорнуті в Україні. Ми вже виробляємо в Європі, але ми маємо бути здатними виробляти на вашій території, щоб скоротити вартість (транспортування), скоротити час постачання та краще відповідати на ваші потреби", — заявив 6 травня високий представник ЄС Жозеп Боррель.

KNDS — виробництво боєприпасів та техніки

Франко-німецька збройова група KNDS оголосила про створення в Україні дочірньої компанії. В концерн входить Krauss Maffei Wegmann з Німеччини та Nexter з Франції. Підприємство, яке запрацює в Україні, буде виробляти техніку та боєприпаси про що заявили міністри оборони двох країн Себастьєн Лекорню та Борис Пісторіус.

З українського боку декларацію про наміри підписала компанія ENMEK. В одній з них йшло про відкриття центру технічного обслуговування САУ Caesar, а в іншій — 3D-друк запчастин. Окрім цього Україні передадуть ліцензію на виробництво 155-мм боєприпасів.

САУ Caesar на базі шасі 8х8 Фото: pinterest.com

Nexter є виробником Caesar. Для України у 2024 році буде виготовлено близько 80 артустановок у 2024 році. До цього ЗСУ отримали 19 машин від Данії і кілька партій від французів.

Roshel відкриє завод в Україні

Канадський виробник бронеавтомобілей Roshel планує відкрити в Україні виробництво бронемашин. Українська філія стане центральним у Європі. За словами гендиректора підприємства Романа Шимонова наша країна кілька переваг:

потужна пострадянська інфраструктура, яка не вся використовується ефективно;

дешева електроенергія;

багато людей з вищою освітою і робоча сила;

виробничі ланцюги.

Новий завод має залучити мільйонні інвестиції та створити сотні робочих місць. За час повномасштабної війни Сили оборони отримали понад 1100 броньовиків, найбільш популярною є модель Senator. Їх обслуговують в Україні на різноманітних майстернях. На початку українська філія буде сконцентрована на задоволені потреби ЗСУ, але надалі планується організувати експорт для інших країн.

Тисячний броньовик для України Фото: defence blog

Роман Шимонов стверджує, що рішення про виробництво в Україні вже прийнято. Також компанія буде свідомо підходити до загрози російських обстрілів, тому робитимуть так, щоб окупант не дізнався про ланцюги постачання.

Інвестиції в українську оборонку

Нідерланди 7 червня оголосили, що вони інвестують 54 млн євро для розширення виробництва в Україні бойових безпілотників. Держсекретар оборони Крістоф ван дер Маат зазначив, що кошти будуть спрямовані як для фінансування виробничих майданчиків, так і для подальшої підтримки досліджень у галузі дронів.

"Ми хочемо розміщувати замовлення на виробництво дронів, щоб допомогти Україні і задля розбудови нашої власної армії. За допомогою цих замовлень ми прагнемо створити екосистему для дронів у нашій країні", — заявив ван дер Маат.

Т-64БВ зразка 2022 року

Раніше міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін анонсував проєкт ZBROYARI: Manufacturing Freedom — це глобальний збір по країнах-партнерах на українське озброєння. Ідея полягає в тому, щоб Захід вкладався в український оборонно-промисловий комплекс. Зараз український ВПК здатний виготовити озброєння на 10 млрд доларів більше, ніж бюджет здатний профінансувати. Першими до ініціативи приєдналася Данія та Канада.

Україна вже стала частиною оборонних спроможностей ЄС. Загалом з початку повномасштабної війни такі компанії оголосили про наміри створити філії:

Rheinmetall (Німеччина);

BAE Systems (Велика Британія);

Delair (Франція)

Arqus (Франція);

та інші.

У квітні президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні працює 500 оборонних компаній й майже 300 тисяч людей.