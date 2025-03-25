"Это ослабление санкций": Зеленский раскритиковал один из пунктов договоренностей РФ и США

По словам украинского президента, один из пунктов договоренностей Вашингтона и Москвы в Эр-Рияде не был на повестке дня в переговорах с Киевом, потому что Украина не могла согласиться на такие уступки оккупантам.

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Высказанное по итогам переговоров в Эр-Рияде согласие США помочь России возобновить экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок Киев считает ослаблением антироссийских санкций. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время пресс-брифинга 25 марта.

Владимир Зеленский прокомментировал готовность США помочь РФ с восстановлением экспорта агропродукции. На видео с 3:47.

Заявления о результатах переговоров США с Украиной и РФ почти идентичны. Однако в российском есть пункт об обещании Штатов помочь Кремлю с восстановлением доступа к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений. В заявлении о договоренностях с Украиной он отсутствует.

По словам Владимира Зеленского, во время переговоров украинской и американской делегаций этой темы также не было на столе, потому что Украина не могла согласиться на такую уступку оккупантам. Он отметил, что россияне в разговоре с американцами поднимали вопрос транспортировки их агропродукции, портов, тарифов и тому подобное.

"Мы на это не пошли, чтобы это было в нашем общем документе. Считаем, что это ослабление позиций и ослабление санкций. Это по нашему мнению. Мы еще не знаем деталей этого пункта, и мы не присутствовали на встрече, поэтому ничего не могу сказать, но этого не было в нашей адженде", — сказал президент Украины.

Зеленский добавил, что министр обороны Украины Рустем Умеров, который был одним из участников украинской делегации, связывался с ним по этому вопросу.

"Я сказал, что это не является обсуждением безусловного прекращения огня, даже частичного прекращения огня — в небе, на море — по снятию тех или иных преград для россиян по агропродукции", — отметил украинский лидер.

Договоренности Украины, США и РФ в Саудовской Аравии: детали

Вечером 25 марта Белый дом объявил результаты переговоров с украинской и российской делегациями в Саудовской Аравии. Для Украины и России были опубликованы два отдельных заявления. В обоих говорится о восстановлении судоходства в Черном море и договоренности о достижении соглашения о прекращении ударов по энергообъектам. Отличаются документы пунктом о помощи США в восстановлении экспорта российской агропродукции на мировой рынок в заявлении о договоренностях с РФ и пунктом о содействии возвращению военнопленных, гражданских заключенных и украинских детей, принудительно перемещенных Россией, в заявлении об итогах переговоров с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский по результатам переговоров в Эр-Рияде сообщил о договоренностях с РФ и США по достижению перемирия в ударах по объектам энергетической инфраструктуры и на море.