"Це послаблення санкцій": Зеленський розкритикував один із пунктів домовленостей РФ і США

За словами українського президента, один із пунктів домовленостей Вашингтона і Москви в Ер-Ріяді не був на порядку денному в переговорах із Києвом, бо Україна не могла погодитися на такі поступки окупантам.

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Висловлену за підсумками переговорів в Ер-Ріяді згоду США допомогти Росії відновити експорт сільськогосподарської продукції та добрив на світовий ринок Київ вважає послабленням антиросійських санкцій. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час пресбрифінгу 25 березня.

Володимир Зеленський прокоментував готовність США допомогти РФ з відновленням експорту агропродукції. На відео з 3:47.

Заяви щодо результатів переговорів США з Україною та РФ майже ідентичні. Проте в російській є пункт щодо обіцянки Штатів допомогти Кремлю з відновленням доступу до світового ринку для експорту сільськогосподарської продукції та добрив. В заяві щодо домовленостей з Україною він відсутній.

За словами Володимира Зеленського, під час переговорів української та американської делегацій цієї теми також не було на столі, бо Україна не могла погодитися на таку поступку окупантам. Він зазначив, що росіяни в розмові з американцями порушували питання транспортування їхньої агропродукції, портів, тарифів тощо.

"Ми на це не пішли, щоб це було в нашому загальному документі. Вважаємо, що це послаблення позицій і послаблення санкцій. Це на нашу думку. Ми ще не знаємо деталей цього пункту, і ми не були присутніми на зустрічі, тому нічого не можу сказати, але цього не було в нашій адженді", — сказав президент України.

Зеленський додав, що міністр оборони України Рустем Умєров, що був одним з учасників української делегації, зв'язувався з ним щодо цього питання.

"Я сказав, що це не є обговоренням безумовного припинення вогню, навіть часткового припинення вогню — в небі, на морі — щодо зняття тих чи інших перепон для росіян щодо агропродукції", — зазначив український лідер.

Домовленості України, США та РФ у Саудівській Аравії: деталі

Ввечері 25 березня Біли дім оголосив результати переговорів з українською та російською делегаціями в Саудівській Аравії. Для України та Росії були опубліковані дві окремі заяви. В обох ідеться про відновлення судноплавства в Чорному морі та домовленості щодо досягнення угоди про припинення ударів по енергооб'єктах. Відрізняються документи пунктом про допомогу США у відновленні експорту російської агропродукції на світовий ринок у заяві про домовленості з РФ і пунктом про сприяння поверненню військовополонених, цивільних ув'язнених і українських дітей, примусово переміщених Росією, у заяві про підсумки перемовин з Україною.

Президент України Володимир Зеленський за результатами переговорів в Ер-Ріяді повідомив про домовленості з РФ та США щодо досягнення перемир'я в ударах по об'єктах енергетичної інфраструктури та на морі.