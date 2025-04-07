"Перша допомога і самозахист": у Німеччині хочуть готувати до війни школярів і студентів

Міністерство внутрішніх справ Німеччини виступає з новою ініціативою — навчати школярів і студентів військової справи. Напад Росії на країни НАТО вважається реалістичним сценарієм.

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Про ці плани німецької влади заявив виданню Handelsblatt представник міністерства.

"У зв'язку з нещодавніми змінами в ситуації з безпекою треба більше приділяти уваги цивільному захисту, включно зі школами та інститутами", — уточнило джерело.

Влада федеральних земель, на думку МВС, відповідальна за утримання навчання в школах. Курси надання першої допомоги з елементами самозахисту фінансуються державою, зауважив представник міністерства.

Пересічним німцям радять мати в домівках запаси предметів першої необхідності для швидкої реакції на надзвичайні ситуації, допомоги сім'ям і порятунку життя, заявили в МВС.

Німцям радять мати запаси води та продуктів харчування

Міністерство дотримується рекомендації ЄС, згідно з якою громадянам слід запастися водою, продуктами харчування та іншими товарами першої необхідності щонайменше на три дні.

"За наявності запасу як мінімум на 72 години тимчасові кризові ситуації можна буде легко контролювати", — сказав представник.

"Європі загрожує велика війна"

Деякі німецькі політики поділяють цю думку. За словами депутата Бундестагу від партії "Християнсько-демократичний союз" Родеріха Кізеветтера, вкрай важливо відпрацьовувати моделі поведінки людей у надзвичайних ситуаціях. Учні — особливо вразлива категорія.

"Необхідно запровадити базову підготовку з поведінки в надзвичайних ситуаціях. Це було б мудрим і перспективним рішенням", — додав депутат.

Подібні ідеї не взяті з повітря. Можливість великої війни, що загрожує Європі, вважається реалістичним сценарієм. Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Бройер упевнений, що Росія здатна атакувати країни НАТО в термін від чотирьох до семи років.

Крім того, необхідно провести "національний день готовності" для підвищення обізнаності людей про можливі кризові ситуації.

"Порівняно з нашими північними та східними сусідами Німеччина набагато менш стійка. Наші структури готовності до криз — відсталі. Практично немає державних запасів, сховищ або стійких технологій кризової комунікації", — пояснив Кізеветтер.

Нагадаємо, Євросоюз збирається розглянути ідею створення спільного оборонного фонду для закупівель озброєнь. Цей фонд стане частиною підготовки до відбиття загрози від РФ.

Російські війська змінили тактику ударів по Україні. З початку 2024 року ЗС РФ істотно наростили кількість балістичних ракет, говорило командування Повітряних сил ЗСУ.