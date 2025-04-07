"Первая помощь и самозащита": в Германии хотят готовить к войне школьников и студентов

Министерство внутренних дел Германии выступает с новой инициативой — обучать школьников и студентов военному делу. Нападение России на страны НАТО считается реалистичным сценарием.

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О данных планах немецких властей заявил изданию Handelsblatt представитель министерства.

"В связи с недавними изменениями в ситуации с безопасностью надо больше уделять внимания гражданской защите, включая школы и институты", — уточнил источник.

Власти федеральных земель, по мнению МВД, ответственны за содержание обучения в школах. Курсы оказания первой помощи с элементами самозащиты финансируется государством, заметил представитель министерства.

Рядовым немцам советуют иметь в домах запасы предметов первой необходимости для быстрой реакции на чрезвычайные ситуации, помощи семьям и спасения жизни, заявили в МВД.

Немцам советуют иметь запасы воды и продуктов питания

Министерство следует рекомендации ЕС, согласно которой гражданам следует запастись водой, продуктами питания и другими товарами первой необходимости как минимум на три дня.

"При наличии запаса как минимум на 72 часа временные кризисные ситуации можно будет легко контролировать", — сказал представитель.

"Европе грозит крупная война"

Некоторые немецкие политики разделяют эту точку зрения. По словам депутата Бундестага от партии "Христианско-демократический союз" Родериха Кизеветтера, крайне важно отрабатывать модели поведения людей в чрезвычайных ситуациях. Учащиеся — особенно уязвимая категория.

"Необходимо ввести базовую подготовку по поведению в чрезвычайных ситуациях. Это было бы мудрым и перспективным решением", — добавил депутат.

Подобные идеи не взяты из воздуха. Возможность крупной войны, угрожающей Европе, считается реалистичным сценарием. Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер уверен, что Россия способна атаковать страны НАТО в срок от четырех до семи лет.

Кроме того, необходимо провести "национальный день готовности" для повышения осведомленности людей о возможных кризисных ситуациях.

"По сравнению с нашими северными и восточными соседями Германия гораздо менее устойчива. Наши структуры готовности к кризисам — отсталые. Практически нет государственных запасов, убежищ или устойчивых технологий кризисной коммуникации", — объяснил Кизеветтер.

Напомним, Евросоюз собирается рассмотреть идею создания общего оборонного фонда для закупок вооружений. Данный фонд станет частью подготовки к отражению угрозы от РФ.

Российские войска изменили тактику ударов по Украине. С начала 2024 года ВС РФ существенно нарастили количество баллистических ракет, говорило командование Воздушных сил ВСУ.