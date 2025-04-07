Министры финансов ЕС на этой неделе рассмотрят вопрос создания совместного межправительственного оборонного фонда, который сможет закупать и владеть оборонным оборудованием. К этому фонду могут присоединиться Великобритания и Украина.

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Об этом сообщает Reuters.

Документ, разработанный аналитическим центром Bruegel, был инициирован польским председательством в ЕС. Его цель — обеспечить значительное финансирование обороны без увеличения государственного долга, что вызывает беспокойство в странах с высокими долговыми обязательствами.

Этот документ является частью обсуждений в ЕС по финансированию подготовки к потенциальной угрозе со стороны России. Европейские правительства признают, что больше не могут полностью полагаться на США в вопросах безопасности.

Евросоюз уже запланировал увеличить военные расходы на 800 млрд евро в течение следующих четырех лет, что будет осуществляться через ослабление фискальных ограничений на оборонные инвестиции и совместные заимствования для крупных оборонных проектов под залог бюджета ЕС.

Оборонный фонд, который будет обсуждаться 12 апреля на неформальной встрече министров финансов ЕС в Варшаве, дополнит уже объявленные финансовые инициативы. Фонд, названный Европейским оборонным механизмом (EDM), будет создан на основе межправительственного соглашения и будет иметь значительный капитал, что позволит ему проводить заимствования на рынке.

К EDM могут присоединиться и страны, не входящие в ЕС, такие как Великобритания, Украина или Норвегия. Важным преимуществом этого механизма является поддержка формирования единого европейского рынка оборонного оборудования, что позволит снизить расходы и объединить ресурсы.

На сегодняшний день оборонные закупки и производство в 27 странах Евросоюза являются фрагментированными: существует по меньшей мере семь различных типов танков, девять видов самоходных гаубиц и семь типов боевых машин пехоты. Это влечет дополнительные расходы, снижает оперативную совместимость и мешает эффективной экономии за счет масштаба.

Центр Bruegel отмечает, что для сокращения военной зависимости от США Европа должна до 2030 года объединить закупки и создать единый европейский оборонный рынок, который будет включать Великобританию как важного игрока в оборонной промышленности, что будет стимулировать конкуренцию.

С целью поддержки европейской оборонной промышленности, EDM будет закупать продукцию только у подрядчиков из стран, входящих в этот механизм, или у консорциумов, которые имеют определенный минимальный уровень участия подрядчиков из этих стран.

Также, при кредитовании своих участников, EDM может применять стандартную ставку, а для "прифронтовых государств" — субсидированную ставку за счет взносов из трастового фонда, пополняемого периодически всеми участниками. "Прифронтовые государства" — это страны, имеющие общую границу с Россией или Беларусью, с высокими уровнями национальных военных расходов или и то, и другое.

Напомним, что в Европе считают, что Россия может осуществить нападение на них ближе к 2030 году. Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что к этому времени необходимо обеспечить обороноспособность ЕС.

Также страны Европы, по утверждению МИД РФ, делали все, чтобы война в Украине не заканчивалась. Если ЕС хочет сыграть роль в урегулировании конфликта, нужно прекратить отправлять Киеву военную помощь, настаивают в Москве.