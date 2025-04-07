Міністри фінансів ЄС цього тижня розглянуть питання створення спільного міжурядового оборонного фонду, який зможе закуповувати та володіти оборонним обладнанням. До цього фонду можуть приєднатися Велика Британія та Україна.

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Про це повідомляє Reuters.

Документ, розроблений аналітичним центром Bruegel, був ініційований польським головуванням у ЄС. Він має на меті забезпечити значне фінансування оборони без збільшення державного боргу, що викликає занепокоєння в країнах з високими борговими зобов'язаннями.

Цей документ є частиною обговорень в ЄС щодо фінансування підготовки до потенційної загрози з боку Росії. Європейські уряди визнають, що більше не можуть повністю покладатися на США в питаннях безпеки.

Євросоюз вже запланував збільшити військові витрати на 800 млрд євро впродовж наступних чотирьох років, що здійснюватиметься через ослаблення фіскальних обмежень на оборонні інвестиції та спільні запозичення для великих оборонних проектів під заставу бюджету ЄС.

Оборонний фонд, що обговорюватиметься 12 квітня на неформальній зустрічі міністрів фінансів ЄС у Варшаві, доповнить вже оголошені фінансові ініціативи. Фонд, названий Європейським оборонним механізмом (EDM), буде створений на основі міжурядової угоди і матиме значний капітал, що дозволить йому проводити запозичення на ринку.

До EDM можуть приєднатися і країни, що не входять до ЄС, такі як Велика Британія, Україна або Норвегія. Важливою перевагою цього механізму є підтримка формування єдиного європейського ринку оборонного обладнання, що дозволить знизити витрати та об'єднати ресурси.

На сьогодні оборонні закупівлі та виробництво у 27 країнах Євросоюзу є фрагментованими: існує щонайменше сім різних типів танків, дев'ять видів самохідних гаубиць і сім типів бойових машин піхоти. Це спричиняє додаткові витрати, знижує оперативну сумісність і заважає ефективній економії за рахунок масштабу.

Центр Bruegel зазначає, що для скорочення військової залежності від США Європа повинна до 2030 року об'єднати закупівлі та створити єдиний європейський оборонний ринок, що включатиме Велику Британію як важливого гравця в оборонній промисловості, що стимулюватиме конкуренцію.

З метою підтримки європейської оборонної промисловості, EDM закуповуватиме продукцію тільки у підрядників з країн, що входять до цього механізму, або у консорціумів, які мають певний мінімальний рівень участі підрядників з цих країн.

Також, при кредитуванні своїх учасників, EDM може застосовувати стандартну ставку, а для "прифронтових держав" — субсидовану ставку за рахунок внесків з трастового фонду, що поповнюється періодично всіма учасниками. "Прифронтові держави" — це країни, що мають спільний кордон з Росією або Білоруссю, з високими рівнями національних військових витрат або й те, й інше.

Нагадаємо, що в Європі вважають, що Росія може здійснити напад на них ближче до 2030 року. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив, що до цього часу необхідно забезпечити обороноздатність ЄС.

Також країни Європи, за твердженням МЗС РФ, робили все, щоб війна в Україні не закінчувалася. Якщо ЄС хоче зіграти роль у врегулюванні конфлікту, потрібно припинити відправляти Києву військову допомогу, наполягають у Москві.