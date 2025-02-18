Країни Європи, за твердженням МЗС РФ, робили все, щоб війна в Україні не закінчувалася. Якщо ЄС хоче зіграти роль у врегулюванні конфлікту, потрібно припинити відправляти Києву військову допомогу.

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Росія категорично відкидає плани щодо розміщення в Україні європейських військових-миротворців. Про це сказав журналістам заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко.

"Негативно. Під якою б личиною вони б там не з'явилися, це крок до ескалації, а не деескалації", — заявив чиновник.

За його словами, поки що немає свідчень про прорив у відносинах Росії з Європою). Країни Євросоюзу, за його твердженням, вимагають місце за столом переговорів щодо врегулювання війни в Україні і це "просто вражає".

Грушко наголосив, що весь сенс європейської політики був у тому, щоб війна не закінчилася і для цього задіяли всі політико-дипломатичні засоби. Крім цього, в ЄС говорили про нанесення Росії стратегічної поразки і повної перемоги над нею.

"Це унеможливлює будь-яку роль Євросоюзу і європейських країн у майбутніх переговорах щодо врегулювання конфлікту в Україні", — додав Грушко.

Якщо Європа хоче зіграти свою роль у врегулюванні конфлікту, їй потрібно припинити відправляти Україні військову допомогу, рекомендують у МЗС.

За даними газети Financial Times, під час саміту в Парижі лідери країн Євросоюзу заявили про небажання направляти миротворчі сили в охоплену війною Україну.

Франція запропонувала розмістити "сили підтвердження" за майбутньою лінією припинення вогню в Україні, а не на ній. Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав обговорення питання про розгортання миротворців "вкрай недоречним".

США раніше пропонували направити в Україну війська Бразилії або Китаю, щоб вони виконували роль миротворців. Військових можна розташувати вздовж лінії припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський стверджував, що для забезпечення миру в Україну слід відправити 100 тисяч миротворців.