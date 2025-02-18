Страны Европы, по утверждению МИД РФ, делали все, чтобы война в Украине не заканчивалась. Если ЕС хочет сыграть роль в урегулировании конфликта, нужно прекратить отправлять Киеву военную помощь.

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Россия категорически отвергает планы по размещению в Украине европейских военных-миротворцев. Об этом сказал журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Отрицательно. Под какой бы личиной они бы там не появились, это шаг к эскалации, а не деэскалации", — заявил чиновник.

По его словам, пока нет свидетельств о прорыве в отношениях России с Европой). Страны Евросоюза, по его утверждению, требуют место за столом переговоров по урегулированию войны в Украине и это "просто поражает".

Грушко подчеркнул, что весь смысл европейской политики был в том, чтобы война не закончилась и для этого задействовали все политико-дипломатические средства. Кроме этого, в ЕС говорили о нанесении России стратегического поражения и полной победы над ней.

"Это исключает какую-либо роль Евросоюза и европейских стран в предстоящих переговорах по урегулированию конфликта в Украине", — добавил Грушко.

Если Европа хочет сыграть свою роль в урегулировании конфликта, ей нужно прекратить отправлять Украине военную помощь, рекомендуют в МИД.

По данным газеты Financial Times, во время саммита Париже лидеры стран Евросоюза заявили о нежелании направлять миротворческие силы в охваченную войной Украину.

Франция предложила разместить "силы подтверждения" за будущей линией прекращения огня на Украине, а не на ней. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал обсуждение вопроса о развертывании миротворцев "крайне неуместным".

США ранее предлагали направить в Украину войска Бразилии или Китая, чтобы они исполняли роль миротворцев. Военных можно расположить вдоль линии прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что для обеспечения мира в Украину следует отправить 100 тысяч миротворцев.