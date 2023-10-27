Выделили для Украины: Нидерланды раскритиковали увеличение бюджета ЕС

Журналисты отмечают, что Нидерланды были одним из самых яростных критиков просьбы исполнительной власти ЕС о дополнительных средствах.

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По мнению главы правительства Нидерландов Марка Рютте, Брюссель должен строго управлять своими расходами, а не обращаться к странам ЕС с запросами о дополнительной финансовой поддержке для своего долгосрочного бюджета. Об этом он заявил на заседании Европейского совета, передает Euractiv.

На данном заседании лидеры ЕС впервые рассмотрели просьбы Еврокомиссии о предоставлении дополнительных 66 миллиардов евро на долгосрочный бюджет на период с 2021 по 2027 годы. Эти запросы обусловлены стремлением руководства ЕС справиться с финансовыми трудностями, возникшими в связи с поддержкой Украины, управлением миграцией и увеличением расходов на реализацию плана восстановления после пандемии.

Несмотря на то, что Рютте признал, что "вероятно" необходимо увеличение бюджета ЕС, он заявил журналистам, что такое увеличение должно быть достигнуто путем пересмотра приоритетов в бюджете ЕС.

"Итак, нашими тремя приоритетами являются: изменить приоритеты, изменить приоритеты и изменить приоритеты", – сказал он.

Слова Рютте перекликаются с мнением нескольких нидерландских консультативных органов, ранее призывавших государство ограничить свои расходы после нескольких лет ослабления фискального контроля из-за пандемии и войны в Украине.

Нидерланды были одним из самых ярых критиков просьбы исполнительной власти ЕС о дополнительных средствах.

Несмотря на широкое неодобрение планов Еврокомиссии, Рютте выразил поддержку предложенным дополнительным средствам для Украины, указав, что "фактически все выступают за это".

Однако пока неизвестно, проголосуют ли страны-члены единогласно по этому вопросу, поскольку Венгрия может попытаться заблокировать принятие предложенного бюджета ЕС на очередном саммите Евросоюза в декабре.

Напомним, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обнародовала решение Евросовета о выделении Украине 50 млрд евро на программу восстановления разрушений в результате вторжения РФ. На саммите лидеров ЕС, который 26 октября начался в Брюсселе, выделение этих средств пока отложили и продолжат консультации.