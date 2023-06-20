Для восстановления и контрнаступления: ЕС выделит Украине €50 миллиардов, — Bloomberg

Как сообщает СМИ, перед предстоящей конференцией в Лондоне, запланированной на вторник, 20 июня, будет оглашен пакет помощи, который предназначен для восстановления Украины.

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В преддверии саммита доноров Европейский Союз готовит пакет финансовой помощи в размере около 50 миллиардов евро для Украины, чтобы поддержать ее в критическом контрнаступлении и восстановлении ранее потерянных территорий после российского вторжения. Об этом во вторник, 20 июня, пишет американский телеканал Bloomberg.

Предложение Европейской комиссии, исполнительного органа ЕС, будет включать финансирование текущих расходов украинского правительства и покрытие срочных приоритетов восстановления. Пакет помощи будет объявлен во вторник, 20 июня, перед конференцией в Лондоне, где доноры обсудят способы восстановления Украины, а украинские чиновники будут стремиться привлечь частный сектор.

"Пакет помощи поступает в решающий момент войны, когда украинские войска начинают долгожданную весеннюю кампанию. Украинское правительство рассчитывает, что контрнаступление позволит вытеснить российские войска с большей территории и побудит союзников продолжать оказывать необходимую поддержку, несмотря на то, что некоторые страны оказывают давление на Киев и Москву, требуя переговоров. На прошлой неделе украинские чиновники заявили, что их войска добились некоторых успехов на фоне "тяжелых боев", — сказано в материале.

Предложение пакета помощи, включенного в пересмотр долгосрочного бюджета ЕС, будет охватывать период с 2024 по 2027 год. Годовая финансовая помощь будет ниже, чем 18 миллиардов евро, предложенных в этом году. По оценкам Всемирного банка, расходы на восстановление Украины могут составить 411 миллиардов долларов.

План Европейской комиссии также возникает в сложный момент для ЕС, поскольку государства-члены сталкиваются с дополнительными расходами на борьбу с пандемией COVID-19 и энергетическим кризисом, отмечают американские журналисты.

В отличие от предыдущих финансовых пакетов для Украины, этот план будет финансироваться через взносы государств-членов, а не через заимствования на рынках. Он будет объединять помощь, направленную на выплаты зарплат, пенсий и государственных услуг, с финансированием необходимой инфраструктуры для восстановления.

С начала конфликта ЕС и его члены уже предоставили Украине почти 38 миллиардов евро экономической помощи.

Выделение средств будет связано с условиями проведения Украиной реформ для укрепления верховенства закона и борьбы с коррупцией. Цель этих реформ заключается в приближении Украины к членству в ЕС, и лидеры стран должны принять решение о начале переговоров до конца текущего года.

Комиссия ранее заявляла, что покроет основную часть расходов на восстановление, но также ожидает вклада других доноров и частного сектора. ЕС также рассматривает возможность использования замороженных активов, включая активы Центрального банка России, для поддержки усилий по восстановлению.

Напомним, 13 июня Великобритания объявила о новом пакете военной помощи для Украины. ВСУ получат оборудование на сумму около 116 млн долларов для нужд противовоздушной обороны.

13 июня США также объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Американцы выделили 325 млн долларов на поддержку. На эти средства, в частности, защитникам будут предоставлены 15 БМП Bradley.