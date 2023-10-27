"Не ищут альтернатив": Венгрия и Сербия финансируют военную машину Путина, — премьер Болгарии

По словам Николая Денкова, правительство страны не намерено отказываться от налога на российский газ, так как это лишит "Газпром" части средств на войну в Украине.

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Премьер-министр Болгарии Николай Денков обвинил власти Венгрии и Сербии в том, что те не ищут альтернативные энергоресурсы и тем самым подпитывают российскую военную машину. Об этом сообщает Bloomberg.

Он дал понять, что правительство страны не намерено отказываться от налога на российский газ, который идет транзитом через территорию Болгарии, т.к. это лишит "Газпром" части прибыли, из которой финансируется война в Украине.

В октябре представители Венгрии назвали такие действия враждебными, а Сербия заявила, что из-за газового налога могут остановиться жизненно важные поставки топлива в регион.

"Было достаточно времени для поиска альтернатив и чтобы понять, что эти доходы питают путинскую военную машину. Мы больше не можем ждать, вообще-то, это должно было произойти раньше", — заявил 61-летний Денков.

Такая позиция служит очередным подтверждением того, что российское вторжение под предводительством президента РФ Владимира Путина повлияло на поставки энергоресурсов, а стоимость жизни стала одной из самых высоких за десятилетия.

По газопроводу Turkstream, проложенному через Черное море, "Газпром" перекачивает топливо в Турцию, а затем — в Болгарию. Это также ключевой маршрут поставок газа для небольших балканских стран.

Болгарский премьер считает, что установленное регулирование не противоречит европейскому законодательству, и говорит о своей открытости к переговорам с Будапештом и Белградом. Правительство Виктора Орбана и Александра Вучича он обвиняет в распространении слухов о повышении цен и нежелании идти на переговоры.

Николай Денков возглавил правительство Болгарии в июне, когда сформировалась коалиции соперничающих партий. Это положило конец многолетнему политическому тупику, в котором находилась София. Теперь страна с населением 6,5 млн придерживается проевропейского курса.

Несмотря на исторические связи с РФ, власти Болгарии решили снизить свою зависимость от Москвы после многих лет практически полной зависимости от российского газа, нефти и ядерного топлива.

Более того, Денков пообещал развивать военное партнерство с Украиной после некоторых колебаний в правительстве страны. Болгария считается крупнейшим производителем боеприпасов советского образца и ищет возможности, чтобы расширить производство.

Ко всему прочем, она входит в группу стран, наряду с Румынией и Турцией, организовавших миссию по очистке побережья от мин. Премьер надеется, что миссию запустят очень скоро.

По словам Денкова, его беспокоит российская агрессия в Восточной Европе и то, что Кремль "пытается восстановить мощь Советского Союза, Российской Империи, а в этих двух государствах Болгарии всегда отводилась ключевая роль".

Напомним, что 26 октября сообщалось, что в Литве решили отказаться от российского сжиженного газа.

Также сообщалось, что, несмотря на заявления о полном отказе, Германия по-прежнему торгует российским газом.