"Не шукають альтернатив": Угорщина і Сербія фінансують військову машину Путіна, — прем'єр Болгарії

За словами Николая Денкова, уряд країни не має наміру відмовлятися від податку на російський газ, оскільки це позбавить "Газпром" частини коштів на війну в Україні.

Related video

Прем'єр-міністр Болгарії Николай Денков звинуватив владу Угорщини та Сербії в тому, що ті не шукають альтернативні енергоресурси й тим самим підживлюють російську військову машину. Про це повідомляє Bloomberg.

Він дав зрозуміти, що уряд країни не має наміру відмовлятися від податку на російський газ, який йде транзитом через територію Болгарії, тому що це позбавить "Газпром" частини прибутку, з якого фінансується війна в Україні.

У жовтні представники Угорщини назвали такі дії ворожими, а Сербія заявила, що через газовий податок може зупинитися життєво важливе постачання палива в регіон.

"Було достатньо часу для пошуку альтернатив і щоб зрозуміти, що ці доходи живлять путінську військову машину. Ми більше не можемо чекати, взагалі-то, це мало статися раніше", — заявив 61-річний Денков.

Така позиція слугує черговим підтвердженням того, що російське вторгнення під проводом президента РФ Володимира Путіна вплинуло на постачання енергоресурсів, а вартість життя стала однією з найвищих за десятиліття.

Газопроводом Turkstream, прокладеним через Чорне море, "Газпром" перекачує паливо в Туреччину, а потім — у Болгарію. Це також ключовий маршрут постачання газу для невеликих балканських країн.

Болгарський прем'єр вважає, що встановлене регулювання не суперечить європейському законодавству, і говорить про свою відкритість до переговорів з Будапештом і Белградом. Уряд Віктора Орбана й Александра Вучича він звинувачує в поширенні чуток про підвищення цін і небажанні йти на переговори.

Ніколай Денков очолив уряд Болгарії в червні, коли сформувалася коаліція партій-суперниць. Це поклало край багаторічному політичному глухому куту, в якому перебувала Софія. Тепер країна з населенням 6,5 млн дотримується проєвропейського курсу.

Попри історичні зв'язки з РФ, влада Болгарії вирішила знизити свою залежність від Москви після багатьох років практично повної залежності від російського газу, нафти і ядерного палива.

На додаток, Денков пообіцяв розвивати військове партнерство з Україною після деяких коливань в уряді країни. Болгарія вважається найбільшим виробником боєприпасів радянського зразка і шукає можливості, щоб розширити виробництво.

До всього іншого, вона входить до групи країн, поряд із Румунією і Туреччиною, які організували місію з очищення узбережжя від мін. Прем'єр сподівається, що місію запустять дуже скоро.

За словами Денкова, його турбує російська агресія у Східній Європі й те, що Кремль "намагається відновити міць Радянського Союзу, Російської Імперії, а в цих двох державах Болгарії завжди відводилася ключова роль".

Нагадаємо, що 26 жовтня повідомлялося, що в Литві вирішили відмовитися від російського скрапленого газу.

Також повідомлялося, що, наперекір заявам про повну відмову, Німеччина, як і раніше, торгує російським газом.