"Есть другой выход": ЕС не стоит задабривать Орбана в вопросе Украины, — The Guardian

По словам эксперта Александра Харста, Будапешт может получить деньги, которые были заблокированы за нарушение верховенства права, в обмен на сотрудничество премьера Венгрии в вопросе Украины.

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Европейскому Союзу не стоит задабривать премьер-министра Виктора Орбана для того, чтобы он пришел к положительному решению в вопросе поддрежки Украины. Об этом сообщает журналист и эксперт Парижского института политических исследований Александр Харст в статье для The Guardian.

По его словам, ЕС столкнулся с внешними потрясениями: он ощутил на себе двойной удар от вторжения России в Украину и экономических издержек включая инфляцию, которая началась из-за перебоев в снабжении энергоносителей и ударила по потребителям.

"Также ЕС имеет дело с внутренними потрясениями. Годами команда нелиберальных правительств Польши и Венгрии защищала друг друга от последствий на уровне ЕС, когда они сворачивали демократию и гражданские права у себя дома. Польская партия "Право и справедливость", ныне уходящая из власти, подорвала верховенство права, судебную систему, права женщин и свободу СМИ. Дружественный к Владимиру Путину Виктор Орбан в Венгрии сделал все то же самое и теперь угрожает сорвать официальное начало вступления Украины в ЕС", — говорится в источнике.

Также эксперт сообщил, что Еврокомиссия рассматривает возможность разблокирования 10 миллиардов евро, предназначенных для Венгрии, которые заблокированы за нарушение верховенства права. Будапешт может получить эти деньги в обмен на сотрудничество Орбана в вопросе Украины.

"Это было бы глупо в краткосрочной перспективе и вредно в долгосрочной, поскольку создало бы прецедент для будущих автократов, которые бы поняли, что поведение в стиле Орбана не влечет серьезных последствий. Эммануэль Макрон, имеющий долгую и неудачную историю попыток задобрить автократов, пригласил Орбана на ужин в Елисейский дворец, чтобы попытаться развеять его шантаж. Это тоже абсолютно лишнее", — пишет Харст.

Он объясняет свое мнение тем, что победа Дональда Туска в Польше изменила ситуацию.

"В ЕС наконец-то появилась возможность противодействовать конкретной угрозе, которую Орбан представляет верховенству права, демократии и способности самого союза функционировать. Теперь он должен этим воспользоваться. Статья 7 Договора о Европейском Союзе позволяет приостановить членские права государства-члена, если оно "серьезно и упрямо нарушает принципы, на которых основан ЕС". Эти принципы определены как "уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, верховенства права и уважение основных прав, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам". Это положение применимо к Венгрии уже много лет подряд", – считает автор, допуская, что приостановление прав страны-члена ЕС может быть невыполнимым и политически маловероятным.

Но, по мнению Харста, это должно измениться. Европейские избиратели видят, что "путаница" происходит везде. Они видят, что безнаказанными остаются только автократы. Они видят, как авторитарные правители пренебрегают основными принципами политического союза, к которому принадлежат даже несмотря на то, что они берут деньги ЕС с большой радостью. Политика – грязное дело, а дипломатия, "искусство возможного", – еще более грязное. Однако ЕС – это несколько больше, чем просто совокупность государств, и если его законы никогда не будут выполняться, то они перестанут иметь смысл.

"Но для того, чтобы двигаться вперед, ЕС сам должен стать прочным, когда речь идет о коррупции, демократии, верховенстве права и других ценностях, на которых он построен. Шаг первый — приостановление права голоса Венгрии до тех пор, пока она не будет соответствовать этим критериям. Пора прекратить болтовню, промедление и перебирание пальцами и просто сделать это", – считает Харст.

Заявления Орбана относительно Украины

Руководитель правительства Венгрии Виктор Орбан 26 ноября заявил, что Украина не способна победить РФ на поле боя. Как считает политик, в начале стратегия Запада заключалась в финансировании украинцев, чтобы они смогли нанести поражение оккупантам. Однако сейчас, по его словам, стало очевидно, что Москва "не проигрывает"

Агентство Bloomberg 22 ноября сообщило, что Орбан предложил сажать в тюрьму оппонентов. По мнению журналистов, за 13 лет пребывания у власти премьер Венгрии создал самую мощную пропагандистскую машину в Европе.

Орбан также угрожает заблокировать политику ЕС по помощи Украине. Согласно премьер-министру Виктору Орбану, решение относительно финансирования Украины и введения дополнительных санкционных механизмов против России следует отложить до проведения "стратегической дискуссии".

Напомним, в США раскритиковали позицию Орбана по Украине. По словам американского дипломата Дэвида Прессмана, Будапешт процветает благодаря членству в ЕС и НАТО, однако при этом игнорирует интересы своих союзников.