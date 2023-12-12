Міністр від Угорщини закликав не надавати Україні кошти з бюджету ЄС та відкласти перемовини щодо вступу, — FT

Дипломати ЄС обговорюють технічні пропозиції щодо залучення екстреного фінансування для України поза межами спільного бюджету блоку, оскільки Угорщина пообіцяла, що не піддасться тиску, щоб скасувати своє вето на критичний для Києва пакет підтримки, зазначають журналісти.

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Угорщина наполягає на тому, що будь-яка допомога Києву не повинна надходити з бюджету ЄС, а рішення щодо перемовин, які стосуються членства нашої держави у спільноті, потрібно відкласти до червня. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на міністра у справах ЄС від Угорщини Яноша Бока.

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"Лідери ЄС відповідальні": Україні допоможуть, якщо Угорщина заблокує підтримку, — ЗМІ

Угорський представник заявив, що його країна наполягає на тому, що будь-яка допомога Україні не може надходити зі спільного бюджету ЄС. Це рішення щодо перемовин стосовно членства має зачекати до виборів до Європейського парламенту в червні.

"Угорщина не передумає", — сказав Бока.

Він зазначив, що можна говорити щодо періоду після грудневого саміту з державами-членами. Водночас політик не бачить жодного фактора для зміни принципового рішення.

Дипломати ЄС обговорюють технічні пропозиції щодо залучення екстреного фінансування для України поза межами спільного бюджету блоку, оскільки Угорщина пообіцяла, що не піддасться тиску, щоб скасувати своє вето на критичний для Києва пакет підтримки. Представники ЄС працюють над можливими рішеннями для скасування блокування Угорщиною пакету, які вимагають одностайності, включаючи виділення коштів блоку, призначених для Будапешта, але наразі заморожених через занепокоєння верховенством права.

Комісія має намір дати принциповий дозвіл на розморожування понад 10 мільярдів євро бюджетних коштів ЄС, які вона затримала через стурбованість верховенством права та хабарництвом з урядом Віктора Орбана. Численні чиновники ЄС заявили, що реформи, проведені Будапештом, означають, що він заслуговує на гроші, але це схвалення буде корисним у ширших зусиллях переконати Орбана змінити свій курс щодо України.

Ольга Стефанішина, віцепрем'єр-міністр України, заявила в понеділок, що Україна не отримала жодних гарантій того, що 50 мільярдів євро буде надано в тій чи іншій формі, і що будь-яка альтернатива ставить під сумнів стабільність країни.

"У разі відсутності рішення щодо 50 мільярдів євро може бути проміжне рішення", – сказала вона журналістам.

Це рішення, як зазначила вона, залишить Україну "на межі виживання з нульовою фінансовою передбачуваністю протягом усього року". Стефанішина додала. що нездатність узгодити пакет підтримки та розпочати перемовини стосовно членства Україна розцінить як "провал усього ЄС".

Нагадаємо, 6 грудня в МЗС Угорщини розповіли, чому країна проти членства України в ЄС. За словами угорського дипломата, позиція Будапешта нібито продумана й обґрунтована, а ось глава МЗС Німеччини не зовсім досконально може розуміти ситуацію, яка склалася.