Министр от Венгрии призвал не предоставлять Украине средства из бюджета ЕС и отложить переговоры о вступлении, — FT

Дипломаты ЕС обсуждают технические предложения по привлечению экстренного финансирования для Украины вне общего бюджета блока, поскольку Венгрия пообещала, что не поддастся давлению, чтобы отменить свое вето на критический для Киева пакет поддержки, отмечают журналисты.

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Венгрия настаивает на том, что любая помощь Киеву не должна поступать из бюджета ЕС, а решение о переговорах, касающихся членства нашего государства в сообществе, нужно отложить до июня. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на министра по делам ЕС от Венгрии Яноша Бока.

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Венгерский представитель заявил, что его страна настаивает на том, что любая помощь Украине не может поступать из общего бюджета ЕС. Это решение о переговорах относительно членства должно подождать до выборов в Европейский парламент в июне.

"Венгрия не передумает", — сказал Бока.

Он отметил, что можно говорить о периоде после декабрьского саммита с государствами-членами. В то же время политик не видит ни одного фактора для изменения принципиального решения.

Дипломаты ЕС обсуждают технические предложения по привлечению экстренного финансирования для Украины вне общего бюджета блока, поскольку Венгрия пообещала, что не поддастся давлению, чтобы отменить свое вето на критический для Киева пакет поддержки. Представители ЕС работают над возможными решениями для отмены блокирования Венгрией пакета, которые требуют единодушия, включая выделение средств блока, предназначенных для Будапешта, но пока замороженных из-за беспокойства верховенством права.

Комиссия намерена дать принципиальное разрешение на размораживание более 10 миллиардов евро бюджетных средств ЕС, которые она задержала из-за обеспокоенности верховенством права и взяточничеством с правительством Виктора Орбана. Многочисленные чиновники ЕС заявили, что реформы, проведенные Будапештом, означают, что он заслуживает денег, но это одобрение будет полезным в более широких усилиях убедить Орбана изменить свой курс в отношении Украины.

Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр Украины, заявила в понедельник, что Украина не получила никаких гарантий того, что 50 миллиардов евро будут предоставлены в той или иной форме, и что любая альтернатива ставит под сомнение стабильность страны.

"В случае отсутствия решения по 50 миллиардам евро может быть промежуточное решение", — сказала она журналистам.

Это решение, как отметила она, оставит Украину "на грани выживания с нулевой финансовой предсказуемостью в течение всего года". Стефанишина добавила, что неспособность согласовать пакет поддержки и начать переговоры о членстве Украина расценит как "провал всего ЕС".

Напомним, 6 декабря в МИД Венгрии рассказали, почему страна против членства Украины в ЕС. По словам венгерского дипломата, позиция Будапешта якобы продуманная и обоснованная, а вот глава МИД Германии не совсем досконально может понимать сложившуюся ситуацию.