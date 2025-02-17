За словами журналістів, 13 жовтня російські морські піхотинці 155-ї бригади захопили, роздягнули та стратили дев'ятьох українських операторів дронів у Курській області.

Related video

Російські морські піхотинці з радянськими прапорами промаршували просто на українське мінне поле в Курській області. Добивали їх безпілотники. Про це повідомляє Forbes.

ЗСУ знищили техніку морпіхів РФ під Курськом

ЗС РФ упевнено просувалися до українських позицій у Курській області на бронетехніці з прапором СРСР, що майорів. Штурмова група з російської 155-ї бригади морської піхоти просувалася прямо на мінне поле, яке розмістили бійці 47-ї ОМБр України.

Результати були передбачуваними — і символічними для невпевненого контрнаступу ЗС РФ у Курській області. Контрнаступ посилився на початку листопада, через три місяці після того, як великі українські сили зайшли в область і захопили виступ площею 400 кв. км.

Російська бронетехніка в Курській області

"Росіяни знову пішли на штурм у Курській області проти 47 бригади та суміжників. Колоною понад десятків танків і близько роти ворогів — на штурм кинули "елітну" російську бригаду морпіхів із прапорами "победы", — йдеться в публікації.

Частина російської техніки підірвалася на мінах. Безпілотники уразили іншу і також переслідували піхоту, що спішилася. Один контужений російський військовий вистрибнув зі своєї пошкодженої машини, пройшов кілька кроків по снігу, впав на спину — і потім його уразив дрон.

13 жовтня російські морські піхотинці зі 155-ї бригади захопили, роздягнули та стратили дев'ятьох українських операторів дронів у Курській області.

Російська бронетехніка в Курській області

47-та механізована бригада відбила принаймні два великі російські та північнокорейські наступи цього місяця. Утримували лінію вздовж західного краю виступу, тоді як десантники ЗСУ контратакували на східному краю 5 лютого, швидко просунувшись на кілька кілометрів. Уперше за кілька місяців український виступ стає більшим, а не меншим.

Виступ у Курській області — розмінна монета. Президент України Володимир Зеленський підтвердив минулого тижня, що його війська зайшли в Курську область у серпні, щоб захопити територію, яку Київ зрештою може обміняти на українську, окуповану росіянами.

Але незрозуміло, чи зможуть українці отримати вигідні умови, оскільки президент США Дональд Трамп імпульсивно бере під контроль можливі переговори між Україною і Росією.

"Зеленський досі дуже добре вів переговори", — підсумував аналітик Татаригамі, засновник Ukrainian Frontelligence Insight Group. Автори публікації зроблять висновок, що, бувши затиснутим між російськими окупантами з одного боку й американськими перемовниками-здирниками з іншого, президент України не здався.

Нагадаємо, що російські війська вдарили по Запоріжжю десятками "шахедів": подробиці атаки ЗС РФ.

Також повідомлялося, що у Великій Британії готові розмістиш війська в Україні.