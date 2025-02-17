По словам журнлистов, 13 октября российские морские пехотинцы 155-й бригады захватили, раздели и казнили девять украинских операторов дронов в Курской области.

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Российские морские пехотинцы с советскими флагами промаршировали прямо на украинское минное поле в Курской области. Добивали их беспилотники. Об этом сообщает Forbes.

ВСУ уничтожили технику морпехов РФ под Курском

ВС РФ уверенно продвигались к украинским позициям в Курской области на бронетехники с реющим флагом СССР. Штурмовая группа из российской 155-й бригады морской пехоты продвигалась прямо на минное поле, которое разместили бойцы 47-й ОМБр Украины.

Результаты были предсказуемыми — и символичными для неуверенного контрнаступления ВС РФ в Курской области. Контрнаступление усилилось в начале ноября, через три месяца после того, как крупные украинские силы вторглись в область и захватили выступ площадью 400 кв. км.

Российская бронетехника в Курской области

"Россияне снова пошли на штурм в Курской области против 47 бригады и смежников. Колонной более десятка танков и около роты врагов — на штурм бросили "элитную" российскую бригаду морпехов с флагами "победы", — говорится в публикации.

Часть российской техники подорвалась на минах. Беспилотники поразили другую и также преследовали спешившуюся пехоту. Один контуженный российский военный выпрыгнул из своей поврежденной машины, прошел несколько шагов по снегу, упал на спину — и затем его поразил дрон.

13 октября российские морские пехотинцы из 155-й бригады захватили, раздели и казнили девять украинских операторов дронов в Курской области.

Российская бронетехника в Курской области

47-я механизированная бригада отразила по крайней мере два крупных российских и северокорейских наступления в этом месяце. Удерживали линию вдоль западного края выступа, в то время как десантники ВСУ контратаковали на восточном краю 5 февраля, быстро продвинувшись на несколько километров. Впервые за несколько месяцев украинский выступ становится больше, а не меньше.

Выступ в Курской области — разменная монета. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил на прошлой неделе, что его войска вторглись в Курскую область в августе, чтобы захватить территорию, которую Киев в конечном итоге может обменять на украинскую, оккупированную россиянами.

Но неясно, смогут ли украинцы получить выгодные условия, поскольку президент США Дональд Трамп импульсивно берет под контроль возможные переговоры между Украиной и Россией.

"Зеленский до сих пор очень хорошо вел переговоры", заключил аналитик Татаригами, основатель Ukrainian Frontelligence Insight Group. Авторы публикации заключат, что, будучи зажатым между российскими оккупантами с одной стороны и американскими переговорщиками-вымогателями с другой, президент Украины не сдался.

Напомним, что российские войска ударили по Запорожью десятками "шахедов": подробности атаки ВС РФ.

Также сообщалось, что в Великобритании готовы разместишь войска в Украине.