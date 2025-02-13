В Сумах приютили страуса, которого бойцы ВСУ спасли в Курской области (фото, видео)

Самку австралийского эму в Сумы привезли украинские военные, после того, как ее партнер подорвался на мине. Работники контактного зоопарка считали, что это самец, пока птица не снесла яйцо, которое спутали с манго.

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В сумском контактном зоопарке "Бабусине подвір'я" живет спасенный военнослужащими австралийский эму. Несколько месяцев назад двух птиц украинские защитники обнаружили на Курском направлении и самку удалось поймать, а другая птица подорвалась на мине, информирует Суспільне.

Защитники, которые приехали на несколько часов из Суджи, привезли с собой австралийского эму. Военные рассказали, что к их окопам приходила пара ручных страусов, которые не боялись людей. Но одна из птиц подорвалась на мине, поэтому эвакуировать пришлось уже одну.

Сотрудница зоопарка Светлана Пономаренко рассказывает, что обычно птица живет в вольере на улице, но с наступлением морозов ее временно переселили в помещение. Питомец ест зерновые, любит траву, кабачки, огурцы, а яблоки поглощает ведрами.

Сотрудница контактного зоопарка Светлана Пономаренко с австралийским эму

До недавнего времени сотрудники "Бабусиного подвір'я" думали, что это самец, но несколько недель назад их ожидала неожиданность, когда во время уборки в вольере заметили зеленое "манго", которое страус не любит. И когда люди решили забрать фрукт, он оказался тяжелым. Так стало понятно, что это на самом деле яйцо, а птичка оказалась "женского рода".

Яйцо страуса, которое напоминает манго

Самку назвали Лаки, потому что так хотели бойцы. Через две недели она снесла еще одно яйцо, их сейчас показывают посетителям контактного зоопарка.

В будущем, ближе к осени, зоопарк хочет насобирать денег и купить Лаки пару.

Напомним, 1 февраля российские войска ударили по школе-интернату в городе Суджа Курской области, где в основном были старики и лежачие, а также люди, которые прятались там после потери жилья в результате боевых действий.

После этого российские гражданские вынуждены были пересечь границу и обратиться за медицинской помощью в Украине. За последние дни более 100 человек эвакуировались в Сумскую область.