В Сумах приютили страуса, которого бойцы ВСУ спасли в Курской области (фото, видео)
Самку австралийского эму в Сумы привезли украинские военные, после того, как ее партнер подорвался на мине. Работники контактного зоопарка считали, что это самец, пока птица не снесла яйцо, которое спутали с манго.
В сумском контактном зоопарке "Бабусине подвір'я" живет спасенный военнослужащими австралийский эму. Несколько месяцев назад двух птиц украинские защитники обнаружили на Курском направлении и самку удалось поймать, а другая птица подорвалась на мине, информирует Суспільне.
Защитники, которые приехали на несколько часов из Суджи, привезли с собой австралийского эму. Военные рассказали, что к их окопам приходила пара ручных страусов, которые не боялись людей. Но одна из птиц подорвалась на мине, поэтому эвакуировать пришлось уже одну.
Сотрудница зоопарка Светлана Пономаренко рассказывает, что обычно птица живет в вольере на улице, но с наступлением морозов ее временно переселили в помещение. Питомец ест зерновые, любит траву, кабачки, огурцы, а яблоки поглощает ведрами.
До недавнего времени сотрудники "Бабусиного подвір'я" думали, что это самец, но несколько недель назад их ожидала неожиданность, когда во время уборки в вольере заметили зеленое "манго", которое страус не любит. И когда люди решили забрать фрукт, он оказался тяжелым. Так стало понятно, что это на самом деле яйцо, а птичка оказалась "женского рода".
Самку назвали Лаки, потому что так хотели бойцы. Через две недели она снесла еще одно яйцо, их сейчас показывают посетителям контактного зоопарка.
В будущем, ближе к осени, зоопарк хочет насобирать денег и купить Лаки пару.
Напомним, 1 февраля российские войска ударили по школе-интернату в городе Суджа Курской области, где в основном были старики и лежачие, а также люди, которые прятались там после потери жилья в результате боевых действий.
После этого российские гражданские вынуждены были пересечь границу и обратиться за медицинской помощью в Украине. За последние дни более 100 человек эвакуировались в Сумскую область.