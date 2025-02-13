Более 100 жителей Курской области эвакуировались в Украину после удара по интернату в Судже, — WP

По словам журналистов, многие из эвакуированных — пожилые люди, у которых не было ничего, кроме одежды. Они пересекали границу на гражданских и военных украинских автомобилях, которые ехали окольными путями, чтобы избежать атак российских дронов.

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После бомбардировки интерната в городе Суджа Курской области Российской Федерации российские гражданские, оказавшиеся в зоне боевых действий, вынуждены были пересечь границу и обратиться за медицинской помощью в Украину. За последние дни более 100 человек эвакуировались в Сумскую область. Об этом говорится в материале The Washington Post.

Большинство гражданских были вывезены ночью после удара 1 февраля по главному бомбоубежищу в Судже, который унес жизни по меньшей мере пяти человек, а некоторых еще считают пропавшими без вести. Многие из эвакуированных — пожилые люди. Они садились в гражданские машины и военные транспортные средства Украины, которые двигались без фар, чтобы избежать российских дронов, которые могли атаковать с воздуха.

На украинской стороне границы их встречали сотрудники Красного Креста. Россиянам сразу оказывали помощь и доставляли в больницы и временные приюты в тыловых районах.

Эвакуация из Курской области: что говорят россияне

Перемещение гражданских из Курской области стало крупнейшей такой операцией с момента украинского контрнаступления в августе 2023 года. Украина утверждает, что по укрытию в Судже ударила российская управляемая авиабомба, тогда как Москва обвиняет Киев в ракетном ударе. Российские власти никак не прокомментировали ситуацию с последней эвакуацией своих граждан.

Журналисты пообщались с 40 российскими гражданскими, которые оказались в Украине. Они отметили, что эвакуированные разговаривают на суржике на смеси украинского и русского языков, имеют близких родственников, которые живут в Украине, или сами родились в Украине.

69-летний Михаил, который помогал вытаскивать из-под завалов свою подругу Антонину Романову, признался, что голосовал за Путина. Он вспомнил, как один украинский военный якобы угрожал ему гранатой и украл машину, но другие военные приносили еду и лекарства.

"Мы любим свою страну и своего президента. Даже несмотря на то, что с нами произошло, мы любим свою страну и никогда ее не предадим", — сказал он журналистам.

Его друг Сергей, 63 года, также голосовал за Путина, но теперь говорит, что война должна закончиться, и власть должна "сделать что-то хорошее для людей, чтобы они могли все это забыть".

61-летний Николай был более категоричен: "С меня достаточно этой войны. Я против".

Антонина Романова, которая пережила разрушение укрытия, говорит, что не знает, кто именно нанес удар. Ее брат, украинский гражданин Павел Амельченко, уверен, что это была российская атака: "А кто же еще?".

Где живут эвакуированные россияне

По прибытии в Украину россиянам предоставили временный приют. Они живут в комнатах с чистыми кроватями, получают три горячих блюда в день и новую одежду.

Некоторые прибыли в Украину еще до атаки на интернат в Судже. Наталья Перфилиева, 45 лет, сбежала вместе с детьми и семьей еще в январе. Она призналась, что сначала не понимала реальность войны, но теперь ее главная ценность — безопасность детей. По ее словам, российские официальные лица "точно не показывают всю информацию".

Другая эвакуированная, 65-летняя Ольга Пугачева, планирует вернуться в Россию, чтобы встретиться со своей дочерью и внучкой. А ее 85-летняя мать Галина, плача, говорит, что ее дом в Судже разрушен, и она сомневается, что когда-нибудь туда вернется.

Напомним, 1 февраля ВС РФ ударили по школе-интернату в Судже Курской области, где в основном находились пожилые люди.