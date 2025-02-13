Понад 100 жителів Курщини евакуювалися в Україну після удару по інтернату у Суджі, — WP

За словами журналістів, багато хто з евакуйованих — літні люди, у яких не було нічого, крім одягу. Вони перетинали кордон на цивільних і військових українських автомобілях, які їхали манівцями, щоб уникнути атак російських дронів.

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Після бомбардування інтернату у місті Суджа Курської області Російської Федерації російські цивільні, що опинилися у зоні бойових дій, змушені були перетнути кордон та звернутися за медичною допомогою в Україну. За останні дні понад 100 людей евакуювалися в Сумську область. Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

Більшість цивільних були вивезені вночі після удару 1 лютого по головному бомбосховищу в Суджі, який забрав життя щонайменше п’ятьох людей, а деяких ще вважають зниклими безвісти. Багато з евакуйованих — люди похилого віку. Вони сідали у цивільні машини та військові транспортні засоби України, що рухалися без фар, аби уникнути російських дронів, які могли атакувати з повітря.

На українській стороні кордону їх зустрічали співробітники Червоного Хреста. Росіянам одразу надавали допомогу та доправляли до лікарень та тимчасових притулків у тилових районах.

Евакуація з Курської області: що кажуть росіяни

Переміщення цивільних із Курської області стало найбільшою такою операцією з моменту українського контрнаступу в серпні 2023 року. Україна стверджує, що по укриттю у Суджі вдарила російська керована авіабомба, тоді як Москва звинувачує Київ у ракетному ударі. Російська влада ніяк не прокоментувала ситуацію з останньою евакуацією своїх громадян.

Журналісти поспілкувалися з 40 російськими цивільними, які опинилися в Україні. Вони зазначили, що евакуйовані розмовляють суржиком на суміші української та російської мов, мають близьких родичів, які живуть в Україні, або самі народилися в Україні.

69-річний Михайло, який допомагав витягати з-під завалів свою подругу Антоніну Романову, зізнався, що голосував за Путіна. Він згадав, як один український військовий нібито погрожував йому гранатою і вкрав машину, але інші військові приносили їжу та ліки.

"Ми любимо свою країну і свого президента. Навіть попри те, що з нами сталося, ми любимо свою країну і ніколи її не зрадимо", — сказав він журналістам.

Його друг Сергій, 63 роки, також голосував за Путіна, але тепер каже, що війна має закінчитися, і влада повинна "зробити щось хороше для людей, щоб вони могли все це забути".

61-річний Микола був категоричнішим: "З мене досить цієї війни. Я проти".

Антоніна Романова, яка пережила руйнування укриття, каже, що не знає, хто саме завдав удару. Її брат, український громадянин Павло Амельченко, впевнений, що це була російська атака: "А хто ж ще?".

Де живуть евакуйовані росіяни

Після прибуття в Україну росіянам надали тимчасовий прихисток. Вони живуть у кімнатах із чистими ліжками, отримують три гарячі страви на день і новий одяг.

Деякі прибули до України ще до атаки на інтернат у Суджі. Наталія Перфілієва, 45 років, втекла разом із дітьми та родиною ще в січні. Вона зізналася, що спочатку не розуміла реальність війни, але тепер її головна цінність — безпека дітей. За її словами, російські офіційні особи "точно не показують всю інформацію".

Інша евакуйована, 65-річна Ольга Пугачова, планує повернутися в Росію, щоб зустрітися зі своєю донькою та онукою. А її 85-річна мати Галина, плачучи, каже, що її будинок у Суджі зруйнований, і вона сумнівається, що коли-небудь туди повернеться.

Нагадаємо, 1 лютого ЗС РФ вдарили по школі-інтернату у Суджі Курської області, де здебільшого перебували люди похилого віку.