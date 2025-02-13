У Сумах прихистили страуса, якого бійці ЗСУ врятували у Курській області (фото, відео)

Самицю австралійського ему до Сум привезли українські військові, після того, як її партнер підірвався на міні. Працівники контактного зоопарку вважали, що це самець, аж поки птах не зніс яйце, яке сплутали з манго.

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У сумському контактному зоопарку "Бабусине подвір’я" мешкає врятований військовослужбовцями австралійський ему. Кілька місяців тому двох птахів українські оборонці виявили на Курському напрямку й самку вдалося спіймати, а інший птах підірвався на міні, інформує Суспільне.

Оборонці, які приїхали на кілька годин з Суджі, привезли з собою австралійського ему. Військові розповіли, що до їхніх окопів приходила пара ручних страусів, які не боялися людей. Але один з птахів підірвався на міні, тому евакуювати довелося вже одного.

Співробітниця зоопарку Світлана Пономаренко розповідає, що зазвичай птах мешкає у вольєрі на вулиці, але з настанням морозів його тимчасово переселили у приміщення. Вихованець їсть зернові, полюбляє траву, кабачки, огірки, а яблука поглинає відрами.

Співробітниця контактного зоопарку Світлана Пономаренко з австралійським ему

Донедавна співробітники "Бабусиного подвір’я" думали, що це самець, але кілька тижнів тому на них очікувала несподіванка, коли під час прибирання у вольєрі помітили зелене "манго", яке страус не полюбляє. І коли люди вирішили забрати фрукт, він виявився важким. Так стало зрозуміло, що це насправді яйце, а пташка виявилася "жіночого роду".

Яйце страуса, яке нагадує манго

Самку назвали Лакі, бо так хотіли бійці. За два тижні вона знесла ще одне яйце, їх нині показують відвідувачам контактного зоопарку.

В майбутньому, ближче до осені, зоопарк хоче назбирати грошей та купити Лакі пару.

Нагадаємо, 1 лютого російські війська вдарили по школі-інтернату в місті Суджа Курської області, де здебільшого були люди похилого віку та лежачі, а також люди, які ховалися там після втрати житла внаслідок бойових дій.

Після цього російські цивільні змушені були перетнути кордон та звернутися за медичною допомогою в Україні. За останні дні понад 100 людей евакуювалися в Сумську область.