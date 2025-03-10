"Шахедів" поменшало: що змінюється в застосуванні дронів з боку РФ

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Удари дронами за перший тиждень березня 2025…

Завершено перший тиждень березня, і за кількістю застосування fpv-дронів, баражувальних боєприпасів "Ланцет" і дронів-камікадзе "Молнiя" РОВ продемонстрували дисонуючі показники.

З одного боку, у РОВ зберігається тенденція збільшення застосування fpv-дронів — понад 4,5 тисячі за тиждень. Піковий показник застосування за добу склав понад 1 200 fpv-дронів. Але є нюанс… Після цієї рекордної доби показник застосування знизився до рівня від 450 до 600. Проте тиждень зберігає високий показник за цією категорією, і якщо він збережеться, то в березні може бути встановлений новий, абсолютний рекорд — понад 18 тисяч.

По ББ "Ланцет" відбувся різкий спад — 32 одиниці. І це при тому, що за перший тиждень лютого у РОВ показник застосування ББ "Ланцет" склав понад 100 од., що було у 2 рази вище за середньомісячний показник за січень 2025 року, грудень, листопад, жовтень 2024 року.

Поки що зарано робити попередні висновки, але найімовірніше, рекордний показник застосування в лютому був зумовлений накопичувальним ефектом, а не системним. Тож, спостерігаємо.

Аналогічно з ББ "Ланцет" спостерігається різке зниження кількості застосованих РОВ дронів-камікадзе "Молнiя-2". За перший тиждень березня РОВ застосували близько 70 "Молнiй" із різними типами бойових частин, тоді як у лютому цей показник сягав майже 100.

Дрони Молнiя-2 Фото: Скриншот

Нагадаю, що дрон-камікадзе "Молнiя-2" являє собою найпростіший і максимально дешевий виріб, здатний долати 50 кілометрів і нести бойове навантаження, порівнянне з мінами ТМ-62, ПТМ, кумулятивними зарядами КЗ-6 і термобари від РПО-А "Джміль".

Примітно й те, що РОВ значно знизили застосування ударних дронів "Привіт-82" — 25! Останні три дні першого березневого тижня взагалі не верифікувалися застосування противником цих засобів ураження.

З урахуванням того, що дрони "Молнiя-2" і "Привіт-82" — кустарного виробництва, дешеві засоби ураження, найімовірніше, виникла певна проблема в технічному або технологічному компоненті їхнього виробництва, що і призвело до таких разючих падінь показників.

Ну, і показник дронів-камікадзе/дронів-приманок Shahed-136/"Гербера"/"Пародія", який тривожить найбільше. За перший тиждень березня РОВ застосували 903 дронів цієї комбінованої категорії.

Нагадаю, що в січні 2025 року РОВ застосували 2 507 дронів за цією комбінованою категорією, а в лютому — 3 907.

Поки що, за перший тиждень березня, зазначається зниження кількісної компоненти нальотів, як порівняти з лютим, але це не означає, що вона не буде нарощена протягом наступних трьох тижнів.

Знову-таки, поки що спостерігаємо.

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